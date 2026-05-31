Bologna FC
Il Bologna di Saputo ancora leader virtuoso: ecco la statistica
Una voce statistica premia la gestione societaria dei rossoblu
Troppo spesso si pensa che, nella creazione di una squadra virtuosa, la differenza la faccia il talento dei singoli. Orsolini, Rowe, Castro, Lucumi e Skorupski, per citarne alcuni, sono elementi virtuosi nella rosa rossoblu della stagione appena conclusa. Ma la verità è che, spesso, il valore in più è una società capace di fare scelte ponderate. Il Bologna di quest’anno è un ottimo esempio, incoronato da una statistica emersa grazie a Calcio e Finanza.
Poca spesa, buoni risultati
Dimenticandoci un finale amaro, nonostante le ultime tre vittorie che però sapevano di acqua salata e spiagge esotiche, va detto che la stagione dei felsinei ha riservato alcune soddisfazioni. I quarti in Europa, la finale di Supercoppa e alcuni successi di spicco, come i due contro il Napoli, sono ottimi esempi. Non a caso, a dicembre il Bologna era a ridosso della zona Champions.
Tutto ciò è stato ottenuto addirittura con il bilancio annuale in verde. Sì, perché dopo le cessioni onerose di Ndoye e Beukema, Saputo e i suoi uomini hanno optato per un mercato “semplice”. E la linea giovanile nel segno della continuità, non a caso, ha funzionato al massimo.
Vado (quasi) al massimo
Certo, ci sono state anche delle delusioni e, soprattutto, è arrivato il primo anno senza Europa dopo un biennio intenso. Ma bisogna essere oggettivi nelle analisi: la società di Saputo ha investito molto meno delle concorrenti, rendendo complicata la possibilità di raggiungere piazzamenti elevati. Ad ogni modo, c’è una consolazione.
Il ranking che mette in relazione i punti ottenuti ai soldi spesi, infatti, sorride al Bologna, secondo solo ad un super Como che, però, aveva già investito parecchio tra stadio e giovani.
Bologna e Como leader nel settore
Insomma, nessuna delle due squadre farà notizia, ma accumunare lariani e petroniani, anche se solo per qualche voce statistica, fa sorridere. Il messaggio è chiaro: le società del futuro, quelle in crescita (i passi falsi possono succedere) sono quelle che sanno gestire con parsimonia quanto ottenuto. E sotto questo punto di vista, il domani sorride al Niccolò Galli.
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