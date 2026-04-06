Virtus, Jakovljevic: «Mancata lucidità ed energia negli ultimi possessi»

La Virtus esce sconfitta dalla sfida interna contro Venezia incappando in un altro kappaò che crea ulteriori malumori in un ambiente che da settimane respira un’aria pesante. La sfida contro la Reyer era un test importante, anche in ottica classifica.

LE DICHIARAZIONI DEL CAPO ALLENATORE BIANCONERO.

Nel post-partita coach Nenad Jakovljevic ha voluto sottolineare soprattutto l’impegno della squadra e le difficoltà affrontate nel corso della gara. Il tecnico bianconero ha però evidenziato la mancanza di lucidità nei possessi decisivi e il peso delle assenze, fattori che hanno inciso sull’esito finale del match:

«Quella di stasera è stata una partita molto difficile a livello di energie. Nel secondo tempo infatti non siamo stati lucidi negli ultimi possessi e nelle ultime difese. Abbiamo provato a vincere e abbiamo lottato, ma non è mai facile preparare una partita senza la possibilità di allenarsi, soprattutto quando ti attende una squadra molto forte come Venezia. Penso sia un dato di fatto che loro siano forti, siano allenati bene e che dispongano di giocatori di grande valore e talento. Non posso dire nulla ai miei giocatori, ma non siamo stati abbastanza lucidi nel concludere nei momenti più importanti».

«Credo sia un dato di fatto che giocare da diversi mesi senza Pajola – capitano e giocatore che conferisce calma e tranquillità avendo giocato molte partite di questo tipo e averne vinte molte – non è facile. Abbiamo anche patito emotivamente l’infortunio di Vildoza fa capire quanto manca la loro calma. Ma non si può dire nulla a chi ha giocato fuori ruolo. Abbiamo perso di solo due possessi: sull’80-80 abbiamo giocato una cosa improvvisata e abbiamo commesso un errore difensivo molto importante per le sorti della partita».

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