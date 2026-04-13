Martinez infortunato, Rowe, Holm e tanto altro mercato: Bologna, le notizie di oggi 13 aprile

Un giorno dopo la gara interna contro il Lecce, i rossoblu devono già pensare alla trasferta di Birmingham. Chiamati all’impresa, non devono farsi intimorire dagli avversari e preparare la gara con spensieratezza. Così, solo così si può fare la storia. Ad ogni modo, con l’avvicinarsi dell’ora del giudizio le notizie si moltiplicano: se vi foste persi le ultime di oggi sul Bologna FC, ecco un breve riepilogo.

Calciomercato Bologna, Rowe piace in Premier

Comunque finisca questa Europa League, il Bologna ha trovato la sua nuova stella. In grande ascesa, Jonathan Rowe ha fatto impazzire le difese di mezzo continente, suscitando l’interesse del suo campionato nativo. La Premier che aveva sognato e sudato con la maglia del Norwich potrebbe tentare di riprenderselo.

Il Villa trema: Martinez rischia di saltare il ritorno?

Nella giornata di ieri, El Dibu Martinez ha riportato un infortunio. La porta dei Villans è stata coperta da Bizot: ci sarà anche contro i rossoblu?

Sliding doors di mercato

Non solo Rowe: nella giornata di oggi il mercato si è movimentato. Dapprima si è mosso qualcosa per quanto riguarda Holm, sperando che Joao Mario possa rimanere in città. Infine, il cambio della guardia nella FIGC potrebbe influenzare le mosse della prossima estate. Volete scoprire come? Cliccate qui.

Domani è un altro giorno

Nella giornata di domani proseguirà la preparazione in vista della trasferta di Birmingham. Tra alcuni dubbi di formazione da sciogliere e notizie di mercato, per non perdervi nulla restate con noi e continuate a seguire 1000cuorirossoblu.

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