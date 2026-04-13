Calciomercato Bologna, il futuro di Italiano può dipendere anche dalle elezioni FIGC: ecco perché

Le elezioni della FIGC sono entrate nel vivo oggi con le candidature di Giancarlo Abete e Giovanni Malagò. Le consultazioni avverranno il prossimo 22 giugno, ma la sensazione è che già prima si capirà chi effettivamente potrà vincere.

Sarà una tornata elettorale calcistica che influirà sul calciomercato degli allenatori e potrebbe coinvolgere anche il Bologna e il suo allenatore Vincenzo Italiano. Detto della autocandidatura di Antonio Conte alla panchina della Nazionale, resta sullo sfondo anche il nome di Massimiliano Allegri. Attualmente restano i due favoriti alla carica di CT ed entrambi sono sotto contratto, ma si libererebbero facilmente in caso di chiamata ufficiale.

Allegri è l’uomo di Malagò

Nelle ultime ore, intorno al futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan si sarebbero addensate delle nubi più o meno importanti. La dirigenza rossonera sta sondando il calciomercato allenatori, certa di avere il toscano ma vuole farsi trovare pronta perché nessuna delle parti in causa è convinta del futuro.

Tanto più che più di uno spiffero parlerebbe di un Giovanni Malagò, candidato presidente della FIGC per la Serie A, intenzionato ad avere il livornese come CT. Insomma, se gli ultimi risultati del Diavolo stanno spingendo Allegri e il Milan a ripensare il proprio futuro assieme, di sicuro queste voci non aiutano al prosieguo del matrimonio.

Non solo il Napoli

Come già ampiamente noto, Italiano ha il gradimento del Napoli qualora Antonio Conte andasse via ma il tecnico del Bologna potrebbe essere anche uno dei primissimi candidati alla panchina del Milan nel prossimo calciomercato.

I rossoneri, come noto, avevano già provato a convincere il tecnico di Karlsruhe quando trattava il rinnovo coi rossoblù. E potrebbero tornare alla carica. Se, infatti, Malagò dovesse diventare presidente e portare Allegri a Coverciano, i rossoneri potrebbero tornare alla carica.

Insomma, la corsa alla FIGC tramite la Nazionale si potrebbe più che mai intrecciare col calciomercato estivo e coinvolgere anche il Bologna e il suo attuale allenatore che, pur avendo un contratto fino al 2027, continua a essere fortemente “chiacchierato”.

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