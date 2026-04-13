Bologna, la classifica conta: ecco quanto può incassare dai diritti tv

Il rush finale in campionato è ufficialmente incominciato e il Bologna punta a conquistare la settima posizione in classifica, attualmente occupata dall’Atalanta. Mancano solo sei partite all’appello, ma dall’elenco degli sfidanti i rossoblù devono ancora spuntare alcuni degli avversari più insidiosi: Juventus, Roma, Napoli, Atalanta e Inter.

Il Bologna non può fare il miracolo, ma anche conquistare una sola posizione in più garantirebbe un ritorno economico maggiore, che finirebbe dritto nelle casse del club rossoblù. Il piazzamento finale in Serie A, infatti, non è importante solo per le ambizioni europee, ma porta a incassare più o meno denaro dalla distribuzione dei proventi derivati dai diritti televisivi. Ecco perché farebbe la differenza anche solo scalzare il posto alla Dea.

Quanto vale la classifica di Serie A?

Ma quanto vale esattamente la classifica di Serie A? La ripartizione dei ricavi viene effettuata sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge Melandri, introdotta nel 2008 con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze tra i club e garantire una base di partenza più equa. Infatti, il 50% dei proventi viene distribuito in parti uguali a tutte le società.

Un 28% viene invece assegnato in base ai risultati sportivi, misurati, ad esempio, in relazione alla classifica e ai punti del campionato precedente. Infine, il 22% restante viene distribuito in base al radicamento sociale, come il minutaggio dei giovani, il numero di spettatori allo stadio e l’audience.

Bologna, ecco quanto può incassare dalla classifica

Naturalmente, tra i vari criteri, il posizionamento in classifica incide (equivale a circa l’11% dei ricavi totali). Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il bottino stimato che verrà distribuito tra i vari club al termine della stagione corrente è di circa 100 milioni di euro. La differenza tra le varie posizioni è netta, ecco perché sarebbe importante per il Bologna avanzare anche solo di un gradino.

La cifra che incasserebbe oggi il Bologna, fermo in ottava posizione, ammonta a 5 milioni di euro. Ma se dovesse riuscire a completare il sorpasso sull’Atalanta, ecco che il bottino salirebbe a 5.6 milioni di euro. Dalla sesta posizione a salire, le cifre aumentano notevolmente: al netto della 32° giornata, alla Roma spetterebbero 6.9 milioni, mentre all’Inter 15.7 milioni.

Morale? Le ambizioni europee del Bologna possono considerarsi sfumate, ma qualsiasi sorpasso in classifica è da considerarsi prezioso per i ricavi economici che ne deriverebbero.

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