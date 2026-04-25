Virtus, Jakovljevic: «Contro Trieste servirà aggressività fin da subito»

La Virtus Olidata Bologna si prepara alla sfida casalinga contro la Pallacanestro Trieste, in programma domenica 26 aprile alle ore 18.30 alla Virtus Arena. Un appuntamento importante per i bianconeri, chiamati a dare continuità davanti al proprio pubblico in una gara che si preannuncia intensa e ricca di insidie.

La squadra dovrà fare a meno di Luca Vildoza e Matt Morgan, mentre torna tra i disponibili Alessandro Pajola, elemento chiave nelle rotazioni difensive. Il match sarà diretto da Grigioni, Capotorto e Cassina, con diretta su LBA TV e Nettuno Bologna Uno.

LE DICHIARAZIONI PRE-PARTITA.

Alla vigilia del match, il capo allenatore Jakovljevic ha analizzato così l’impegno contro Trieste:

«Ci attende una squadra di alto livello, soprattutto nella metà campo offensiva: Trieste ha giocatori di talento, capaci di segnare ma anche di far segnare i compagni. Il reparto lunghi è composto da giocatori atipici, molto dinamici che riescono a impensierire le difese avversarie sia in post basso, sia aprendo il campo e creando possibilità di tiri aperti. I nostri punti di partenza dovranno essere la disciplina e l’aggressività difensiva, soprattutto contro la capacità di Trieste di correre in transizione, aspetto per il quale sono una delle migliori squadre del campionato. In generale servirà da parte nostra molta determinazione e aggressività fin da subito».