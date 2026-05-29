Virtus, Jakovljevic: «Contro Venezia serviranno durezza e disciplina»

La Virtus Bologna si prepara ad affrontare la semifinale playoff contro la Reyer Venezia con la consapevolezza di dover alzare ulteriormente il livello dopo la durissima serie vinta contro Trento. In casa bianconera il passaggio del turno ha lasciato segnali positivi, soprattutto dal punto di vista mentale, ma anche la certezza che contro Venezia servirà una prestazione ancora più solida sotto il profilo fisico e difensivo.

Coach Nenad Jakovljevic, ha voluto mantenere alta la concentrazione del gruppo, ricordando quanto siano stati complicati i precedenti stagionali contro la formazione lagunare. La Virtus sa di non poter contare soltanto sul talento offensivo, ma dovrà costruire la propria serie attraverso intensità, aggressività e disciplina tattica.

LE PAROLE DEL COACH.

Il tecnico bianconero ha sottolineato le qualità della Reyer e l’importanza dell’approccio difensivo: «La ricordiamo bene la fatica fatta sia l’anno scorso che in questa stagione contro Venezia. Parliamo di una squadra veramente tosta, una delle migliori del campionato per aggressività difensiva e fisicità». Jakovljevic ha poi spiegato come la crescita mostrata contro Trento abbia dato nuove certezze alla squadra: «Abbiamo acquisito la consapevolezza che soltanto giocando con aggressività e difendendo forte possiamo vincere».

Spazio anche ai singoli, con parole importanti per Daniel Hackett e Carsen Edwards. Sul playmaker azzurro il coach è stato netto: «Hackett è un playmaker. Può giocare da 1, da 2 e anche da 3. È l’anima della squadra». Mentre sull’esterno americano ha aggiunto: «Sì, ha reagito e si è messo a disposizione della squadra anche difendendo».

Infine il tema delle assenze di Pajola e Alston: «Chi c’è deve dare qualcosa in più. Serve uno sforzo extra in attacco e soprattutto in difesa». Un messaggio chiaro: contro Venezia alla Virtus serviranno intensità, compattezza e massima attenzione per tutta la serie.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook