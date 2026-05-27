Thiago Motta ha deciso: tornerà ad allenare, ma non in Italia

Thiago Motta si appresta a rimettersi in carreggiata, dopo l’esonero di 14 mesi fa, quando sedeva sulla panchina della Juventus (23 marzo 2025). L’allenatore italiano era stato cercato insistentemente dalla Real Sociedad nello scorso dicembre, prima che il club basco virasse su Pellegrino Matarazzo in seguito al rifiuto dell’ex allenatore del Bologna.

C’è stata una telefonata, confermata da numerosi giornali, nel weekend appena trascorso tra il Napoli e Thiago Motta. Nulla di fatto, come emerge dalle trattative avviate dal club partenopeo. L’enorme preparazione tattica del tecnico nativo di São Bernardo do Campo (Brasile) e la peculiarità del carattere, rendono il profilo di Thiago ricercato e intrigante. Le sue squadre denotano accortezza, preparazione ed equilibrio, esprimendo un calcio gradevole.

Thiago Motta verso i big 4

La figura dell’allenatore è in parte riabilitata dall’epilogo stagionale dei bianconeri di Torino. Le prese di posizione del tecnico, così come le parole indirizzate al gruppo squadra, sono state riprese da chi cerca spiegazioni per i risultati scadenti, trovando negli interventi di Thiago Motta un’anticipazione nel recente passato.

L’allenatore ha ancora un altro anno di contratto con la Juventus a 3.5 milioni netti (scadenza giugno 2027). Le voci di corridoio sembrano portare lontano dall’Italia: Thiago vorrebbe fare un’esperienza fuori dal ‘bel paese’, in uno degli altri 4 campionati maggiori in Europa e nel mondo. I contatti tra il tecnico e gli intermediari di club francesi, spagnoli, inglesi e tedeschi ci sono stati. Ora spetta alle società fare le mosse necessarie all’apertura di un capitolo.

Thiago Motta ha nel suo curriculum l’esperienza nell’Under-19 del Paris Saint Germain (1 anno); i due mesi da subentrante al Genoa nel 2019. La complicata stagione allo Spezia, chiusa con una salvezza impronosticabile. Le due stagioni al Bologna, con l’impresa della qualificazione alla Champions League nel 2024. In ultimo, la deludente avventura alla Juventus, culminata con l’esonero l’anno successivo.

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