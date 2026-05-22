Virtus, Jakovljevic: «Dobbiamo reagire, io non mollo mai»

La Virtus Olidata Bologna non brilla e, dopo il kappaò casalingo subito in Gara-2, cade anche nel terzo atto della serie contro Trento. Le V Nere, sempre alle prese con assenze e acciacchi, hanno replicato la deludente prestazione vista pochi giorni fa a Bologna, mostrando confusione in entrambe le metà campo e non riuscendo mai ad impensierire una Trento gagliarda e sempre concentrata.

Il nervosismo, la mancanza di idee ed una gestione discutibile della squadra durante la partita hanno dato il via libera alla Dolomiti Energia che, già nel primo quarto, è scappata via non voltandosi più indietro. Con questa sconfitta Hackett e compagni sono spalle al muro, tanto che si ritrovano obbligate a vincere Gara-4 in programma tra 48 ore, sempre alla BTS Arena di Trento, con palla a due alle ore 17.

LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA.

Al termine della gara ha parlato in sala stampa il capo allenatore bianconero, Nenad Jakovljevic:

«Complimenti a Trento, ha strameritato di vincere. Chiuderei qua, ci vediamo alla prossima partita. Dobbiamo reagire, e sarà l’occasione per vedere chi siamo veramente. Noi non molliamo mai, io non mollo mai. Finchè possiamo vincere, farò di tutto per vincere. Abbiamo un sacrosanto dovere nei confronti della società».

«E’ successo sicuramente qualcosa, e dobbiamo risolverlo tra noi tra quattro mura».

«Ferrari l’ho tenuto in panchina per tutto il primo tempo perchè volevamo fare una scelta difensiva con Jallow, poi quando abbiamo visto che avevamo subito oltre 50 punti ci serviva segnare. Valuteremo domani le condizioni di Diarra. Edwards è rimasto in panchina negli ultimi 13′ sia per risparmiarlo che per scelta tecnica».

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