Virtus, Jakovljevic: «Dobbiamo mettere in campo i nostri principi»

La Virtus Bologna si prepara all’ultimo impegno stagionale di EuroLeague affrontando il Maccabi Tel Aviv giovedì 16 aprile alle ore 20.05, sul parquet della Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado. Una sfida che chiude il percorso europeo delle Vu Nere, trasmessa in diretta su Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno.

Nonostante le assenze pesanti di Luca Vildoza, Alessandro Pajola e Matt Morgan, quest’ultimo fermato da una forte contusione al polpaccio destro, la squadra bianconera vuole chiudere con orgoglio e determinazione la propria avventura europea.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI ALLA VIGILIA DELLA GARA.

Alla vigilia del match, coach Nenad Jakovljevic ha analizzato le difficoltà della sfida contro gli israeliani:

«Affrontiamo il Maccabi che è una squadra molto atletica, capace di giocare in modi diversi e di alternare soluzioni in attacco e in difesa. Il nostro obiettivo è quello di mettere in campo i nostri principi e migliorare sia in attacco che in difesa».

Sulla stessa linea anche Momo Diouf, che ha sottolineato l’importanza mentale della gara:

«Domani sarà una partita molto importante dal punto di vista mentale dato che non siamo riusciti a fare il percorso che ci sarebbe piaciuto compiere in Eurolega. Cerchiamo quindi di finire bene quest’annata con una vittoria. Ci aspetta una partita fisica e per questo dovremo rimanere concentrati per tutti i 40 minuti per portare a casa la vittoria».

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