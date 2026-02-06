Olympiacos – Virtus, Ivanovic: «Una volta mancate energia e lavoro di squadra non c’è stata partita»

Si conferma un campo ostile per la Virtus Bologna quello del Pireo, con le V Nere che cadono 109-77 al termine di una gara che, di fatto, è durata appena dieci minuti. Nel primo quarto, infatti, la formazione di coach Ivanovic ha lottato, chiudendo a un solo punto di distanza; con il passare dei minuti, però, la partita è scivolata via, con l’Olympiacos che ha segnato da ogni posizione, costruendosi un vantaggio che ha toccato anche i quaranta punti di scarto.

Un ko duro, il terzo consecutivo se si contano quello di LBA contro Trento e quello di 48 ore prima contro l’ASVEL, che alimenta il momento molto complicato della Virtus Bologna, chiamata ora a provare in tutti i modi a uscire da questa situazione di crisi, cercando una prova di maturità nel match in programma lunedì sera, alle ore 20, sul campo della capolista Germani Brescia.

LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA.

Al termine della gara ha parlato in sala stampa il coach bianconero Dusko Ivanovic:

«Congratulazioni all’Olympiacos che ha giocato una bella partita, con velocità e aggressività. Noi siamo durati dieci minuti, dopo sono venute a mancare energia e difesa e di conseguenza non c’è stata partita».

«Credo che il vantaggio maggiore sia per le squadre che hanno giocatori che giocano da tempo insieme, e migliorare giorno per giorno in allenamento insieme. Ma è vero anche che se ti serve qualità, aggiungi giocatori. Aggiungere un giocatore a un sistema è un rischio, ma a volte è necessario».

