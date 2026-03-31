Virtus, ancora una sconfitta in EuroLega: vince Parigi 103-82

VIRTUS BOLOGNA – PARIS BASKETBALL 103-87 (20-19, 47-53; 63-76)

Virtus Bologna: Vildoza 12, Edwards 9, Niang 8, Smailagic 8, Alston Jr 7, Hackett 0, Ferrari 2, Morgan 16, Diarra 0, Jallow 3, Diouf 16, Akele 0. All: Jakovljević

Vildoza 12, Edwards 9, Niang 8, Smailagic 8, Alston Jr 7, Hackett 0, Ferrari 2, Morgan 16, Diarra 0, Jallow 3, Diouf 16, Akele 0. All: Jakovljević Paris Basketball: Hifi 20, Cavaliere 4, Robinson 14, Herrera 14, Rhoden 8, Ayayi 3, Faye 4, Shahrvin 6, Morgan 6, Ouattara 14, Hommes 9, Willis 3. All: Thomas

Hifi 20, Cavaliere 4, Robinson 14, Herrera 14, Rhoden 8, Ayayi 3, Faye 4, Shahrvin 6, Morgan 6, Ouattara 14, Hommes 9, Willis 3. All: Thomas Le statistiche complete

La Virtus Bologna cade in casa di Parigi e incassa un’altra sconfitta in Eurolega al termine di una gara in cui le V Nere hanno alternato buoni momenti a passaggi a vuoto decisivi. Dopo essere riuscita a reagire a un avvio complicato e a restare in partita per larghi tratti del primo tempo, la squadra bianconera ha pagato caro il blackout accusato nel terzo quarto, che ha permesso ai francesi di prendere il controllo del match.

Il prossimo appuntamento della Virtus Bologna è in programma venerdì 3 aprile 2025, quando alla Virtus Arena arriverà Valencia.

LA CRONACA.

Primo Tempo.

Primo quarto dai due volti per la Virtus Bologna, che dopo un avvio complicato tra disattenzioni difensive e basse percentuali al tiro riesce a reagire nella seconda parte del periodo, fermando il tentativo di fuga di Parigi e chiudendo avanti 20-19 la prima frazione di gioco.

A trascinare le V Nere è Alen Smailagic, protagonista offensivo con giocate importanti. Positivo anche l’impatto di Diouf, ma non basta alla squadra bianconera: Parigi continua a colpire dall’arco e va all’intervallo avanti 53-47.

Secondo Tempo.

Al rientro dagli spogliatoi Parigi prova ad alzare ulteriormente l’intensità difensiva, ma la Virtus riesce con pazienza a trovare i canestri necessari per restare a contatto. Nella seconda parte del terzo quarto, però, arriva un passaggio a vuoto che pesa sull’andamento della gara: Edwards e compagni subiscono un parziale importante e in pochi minuti si sono ritrovati in doppia cifra di svantaggio.

Nel quarto periodo ci si aspettava una reazione bianconera, che però non è arrivata. La partita è così scivolata via senza ulteriori scossoni, con Parigi capace di gestire il vantaggio fino al suono della sirena finale.

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