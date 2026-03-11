Virtus – Partizan, Ivanovic: «E’ stato fatto un grande sforzo ma dobbiamo migliorare in alcuni aspetti»

La Virtus Bologna insegue a lungo ma non riesce a battere il Partizan Belgrado che vince a Bologna per 88-80. Le V Nere sono ancora senza Hackett e Pajola. Vildoza, poi, è stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. Le rotazioni corte hanno di fatto obbligato coach Ivanovic ad usare tutti gli elementi in panchina, compresi Baiocchi e Ferrari, con quest’ultimo che ha trovato anche sei punti nel finale di gara.

Il black out avuto negli ultimi 5′ di gioco ha permesso alla formazione ospite di dare il colpo decisivo strappando due punti importanti più per il morale che per la classifica. La Virtus Bologna tornerà in campo domenica sera, sempre in casa, per giocare la sfida di LBA contro l’Olimpia Milano.

LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA.

Al termine della gara ha parlato il capo allenatore bianconero, Dusko Ivanovic:

«A parte i primi due minuti di partita in cui abbiamo giocato con poca aggressività, penso che abbiamo fatto un grande sforzo. La partita è stata decisa da tre cose: i tagliafuori mancati che hanno permesso al Partizan di catturare tanti rimbalzi, le palle perse e la pazienza in attacco».

«Vildoza è un giocatore molto importante per noi, e la sua assenza aggiunta a quella di Hackett e Pajola ha pesato. Va anche detto che nonostante ciò ci siamo giocati la vittoria fino alla fine, per la prossima partita dovremo migliorare le tre cose dette prima».

