Virtus, Jakovljevic: «Tutti hanno dato un contributo, è una vittoria di squadra»

La Virtus Olidata Bologna conquista il primo atto della serie dei Quarti di Finale Play-Off LBA battendo nettamente la Dolomiti Energia Trentino. Le V Nere, ancora prive di Alessandro Pajola e Matt Morgan e con Smailagic rimasto fuori dalle rotazioni, hanno giocato una partita matura, che le ha viste in controllo dal primo all’ultimo minuto.

La prestazione di squadra della Virtus ha creato numerosi problemi ad una Dolomiti Energia Trentino che solo in avvio di secondo tempo ha saputo leggere i pochi errori commessi dall’avversario. Lo scarto importante di oggi fa pensare ad una serie a senso unico, ma non è così perchè tra quarantotto ore si tornerà in campo per Gara-2. Appuntamento per martedì sera, ore 20, sempre alla Virtus Arena.

LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA.

Al termine della gara ha parlato il capo allenatore bianconero, Nenad Jakovljevic, che ha così commentato la netta vittoria conquistata dalla propria squadra:

«Abbiamo vinto Gara-1 ma domani è un altro giorno e pensiamo già a Gara-2. Abbiamo rispettato il piano partita, ma sappiamo di poter fare meglio sui pick’n roll e sulla gestione dei loro rimbalzi offensivi. Abbiamo mosso bene il pallone e il numero di assist lo dimostra».

«Alston ha preso una botta, non sappiamo l’entità dell’infortunio. Domani lo staff medico valuterà l’entità dell’infortunio e vi faremo sapere le condizioni del giocatore».

«Nei primi 4 minuti del terzo quarto è successo un qualcosa che non deve più accadere. Tiri indisciplinati e difesa molle hanno permesso a Trento di riavvicinarsi ma ne abbiamo già parlato con i ragazzi. Oggi tutti hanno dato un contributo, è una vittoria di squadra».

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