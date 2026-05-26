La Virtus vince Gara-5 e conquista il pass per la semifinale: battuta Trento 106-95

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA – DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 106-95 (28-28, 58-55; 76-79)

Virtus Bologna: Vildoza 9, Baiocchi 0, Edwards 31, Niang 19, Smailagic 8, Hackett 10, Ferrari 0, Morgan 11, Diarra 10, Diouf 6, Akele 0, Yago 2. All: Jakovljevic

Vildoza 9, Baiocchi 0, Edwards 31, Niang 19, Smailagic 8, Hackett 10, Ferrari 0, Morgan 11, Diarra 10, Diouf 6, Akele 0, Yago 2. All: Jakovljevic Aquila Basket Trento: Steward 38, Jones 3, Niang 0, Jogela 11, Forray 4, Airhienbuwa 0, Mawugbe 5, Aldridge 17, Jakimovski 6, Bayehe 5, Hassan 0, Battle 4. All: Cancellieri

Steward 38, Jones 3, Niang 0, Jogela 11, Forray 4, Airhienbuwa 0, Mawugbe 5, Aldridge 17, Jakimovski 6, Bayehe 5, Hassan 0, Battle 4. All: Cancellieri Le statistiche complete

La Virtus Olidata Bologna vince Gara 5 e conquista la semifinale playoff. Le V Nere piegano una Trento mai doma grazie all’allungo decisivo nell’ultimo quarto. A trascinare i bianconeri è Daniel Hackett, leader per energia e determinazione, mentre Carsen Edwards punisce la difesa trentina chiudendo con 31 punti.

La Virtus soffre fino all’ultimo, arrivando a un passo dall’eliminazione, ma con la spinta del proprio pubblico riesce a chiudere la serie sul 3-2. In semifinale affronterà ora la Reyer Venezia, con Gara-1 in programma sabato sera.

LA CRONACA.

Primo Tempo.

Parte forte la Dolomiti Energia Trentino che, trascinata da un ottimo Aldridge, prova subito a scappare. Le V Nere, finite anche a -6, restano però a contatto grazie a un ispirato Vildoza, bravo sia a coinvolgere i compagni che a trovare punti pesanti. Il primo quarto si chiude così sul 28-28.

L’equilibrio prosegue anche nel secondo periodo. La Virtus, nonostante qualche ingenuità offensiva, torna avanti grazie a una difesa più aggressiva sui portatori di palla di Trento. Stewart, autentico rebus per Hackett e compagni, segna però 20 punti nel solo primo tempo e tiene i suoi a contatto: all’intervallo è 58-55 per la Virtus.

Secondo Tempo.

Al rientro in campo il copione non cambia, con Virtus e Trento a rispondersi colpo su colpo. La svolta negativa per le V Nere arriva nel finale del terzo quarto: Stewart, troppo spesso lasciato libero, colpisce dall’arco e firma il +7 Dolomiti Energia. A tenere viva la Virtus ci pensa Matt Morgan, autore dei canestri che valgono il 79-76 Trento a fine periodo.

La scelta di non cambiare il quintetto adottata da Jakovljevic per buona parte del secondo periodo porta al risultato sperato. Hackett guida i compagni, li carica, e il risultato è che le V Nere piazzano un break che vale il 91-82 a 6′ dalla fine del match.

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