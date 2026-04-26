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Virtus, Jakovljevic: «Vittoria di squadra, controllata dall’inizio alla fine»

Le dichiarazioni di coach Nenad Jakovljevic al termine di Virtus Olidata Bologna – Pallacanestro Trieste, match valido per la 28esima di LBA

Pubblicato

10 minuti fa

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Virtus - Jakovljevic

La Virtus Bologna vince ancora e resta in vetta alla LBA a due giornate dalla fine della regular season. Nonostante le assenze di Vildoza e Morgan, le V Nere ritrovano Pajola: il capitano incide subito, soprattutto in difesa.

La partita ha visto le V Nere in controllo della gara. Il momento di black out avuto a cavallo tra l’intervallo lungo e l’Inizio del terzo quarto, infatti, ha permesso a Trieste di riavvicinarsi, senza però riuscire a completare la rimonta. Merito anche della reazione dell’Olidata, che ha saputo uscire dalla situazione complicata giocando di squadra.

Il prossimo appuntamento è in programma per domenica 3 maggio 2026, quando alle ore 17 Pajola e compagni scenderanno in campo al PalaSerradimigni per affrontare la Dinamo Sassari.

LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA.

Al termine della gara ha parlato in sala stampa il coach bianconero, Nenad Jakovljevic:

«Abbiamo gestito la gara dal primo all’ultimo secondo, anche se ci sono stati momenti di difficoltà. Sono contento di come ha giocato la squadra, che ha messo in campo la giusta aggressività».

«E’ stata una vittoria di squadra, mi fa molto piacere avere diversi allenamenti a disposizione per preparare la partita e giocare contro determinati avversari».

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