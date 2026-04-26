Virtus, Jakovljevic: «Vittoria di squadra, controllata dall’inizio alla fine»

La Virtus Bologna vince ancora e resta in vetta alla LBA a due giornate dalla fine della regular season. Nonostante le assenze di Vildoza e Morgan, le V Nere ritrovano Pajola: il capitano incide subito, soprattutto in difesa.

La partita ha visto le V Nere in controllo della gara. Il momento di black out avuto a cavallo tra l’intervallo lungo e l’Inizio del terzo quarto, infatti, ha permesso a Trieste di riavvicinarsi, senza però riuscire a completare la rimonta. Merito anche della reazione dell’Olidata, che ha saputo uscire dalla situazione complicata giocando di squadra.

Il prossimo appuntamento è in programma per domenica 3 maggio 2026, quando alle ore 17 Pajola e compagni scenderanno in campo al PalaSerradimigni per affrontare la Dinamo Sassari.