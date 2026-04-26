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Virtus, Jakovljevic: «Vittoria di squadra, controllata dall’inizio alla fine»
Le dichiarazioni di coach Nenad Jakovljevic al termine di Virtus Olidata Bologna – Pallacanestro Trieste, match valido per la 28esima di LBA
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