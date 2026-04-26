La preview di Virtus Olidata Bologna – Pallacanestro Trieste

La Virtus Olidata Bologna torna in campo alla Virtus Arena per affrontare la Pallacanestro Trieste nella sfida di LBA in programma oggi, domenica 26 aprile alle 18:30.

I bianconeri arrivano dalla convincente vittoria sul campo di Tortona, mentre Trieste è reduce dal ko contro Brescia. Nei precedenti Bologna è avanti 9-3 e ha già vinto all’andata (66-74).

IL PUNTO SULLA VIRTUS OLIDATA BOLOGNA.

Penultima gara casalinga della stagione per la Virtus, chiamata a confermare l’inerzia positiva dopo i successi contro Tortona e Maccabi. L’obiettivo è chiaro: vincere per restare in corsa per il primo posto.

Non mancano però le difficoltà legate alle assenze: Matt Morgan e Luca Vildoza sono out, mentre si rivede Alessandro Pajola, che potrebbe ritrovare minuti importanti. Serviranno risposte anche da Smailagic e Jallow, apparsi in calo nelle ultime settimane.

Dal punto di vista tattico, sarà fondamentale replicare l’approccio difensivo visto a Tortona: aggressività, attenzione ai dettagli e controllo dei ritmi. La Virtus dovrà indirizzare la partita fin dai primi possessi, sfruttando anche le fragilità degli avversari nella gestione del pallone.

L’AVVERSARIO DI OGGI: PALLACANESTRO TRIESTE.

Trieste arriva a Bologna già certa dei playoff, ma con una classifica ancora da difendere. Il cambio in panchina – con Taccetti al posto di Gonzalez – non ha inciso troppo sui risultati recenti, con 3 sconfitte nelle ultime 5 gare.

Dal punto di vista tecnico, i giuliani si affidano a un attacco equilibrato e ricco di soluzioni. Il miglior realizzatore è Jahmi’us Ramsey, che viaggia a quasi 20 punti di media, seguito da Markel Brown (11.3) e Colbey Ross (10.8), principale creatore di gioco insieme all’ex Michele Ruzzier.

Sotto canestro pesa l’assenza di Mady Sissoko, rimbalzista di riferimento, sostituito da un assetto più perimetrale con Bannan e Candussi. Questo porta Trieste ad aprire il campo e aumentare il ritmo, con tanti tiri da tre punti e possessi rapidi. I numeri raccontano una squadra efficace offensivamente, con buone percentuali sia da due che da tre, ma vulnerabile in difesa e tra le peggiori per palle perse. Concede più punti e rimbalzi rispetto alla Virtus, un aspetto che Bologna dovrà sfruttare per indirizzare il match.

Sarà quindi una sfida tra due squadre dai numeri simili, ma con filosofie diverse: solidità e difesa per la Virtus, ritmo e talento offensivo per Trieste.

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