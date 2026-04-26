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La preview di Virtus Olidata Bologna – Pallacanestro Trieste
La Preview di Virtus Olidata Bologna – Pallacanestro Trieste, match valido per la 28esima Giornata del Campionato Italiano LBA
La Virtus Olidata Bologna torna in campo alla Virtus Arena per affrontare la Pallacanestro Trieste nella sfida di LBA in programma oggi, domenica 26 aprile alle 18:30.
I bianconeri arrivano dalla convincente vittoria sul campo di Tortona, mentre Trieste è reduce dal ko contro Brescia. Nei precedenti Bologna è avanti 9-3 e ha già vinto all’andata (66-74).
IL PUNTO SULLA VIRTUS OLIDATA BOLOGNA.
Penultima gara casalinga della stagione per la Virtus, chiamata a confermare l’inerzia positiva dopo i successi contro Tortona e Maccabi. L’obiettivo è chiaro: vincere per restare in corsa per il primo posto.
Non mancano però le difficoltà legate alle assenze: Matt Morgan e Luca Vildoza sono out, mentre si rivede Alessandro Pajola, che potrebbe ritrovare minuti importanti. Serviranno risposte anche da Smailagic e Jallow, apparsi in calo nelle ultime settimane.
Dal punto di vista tattico, sarà fondamentale replicare l’approccio difensivo visto a Tortona: aggressività, attenzione ai dettagli e controllo dei ritmi. La Virtus dovrà indirizzare la partita fin dai primi possessi, sfruttando anche le fragilità degli avversari nella gestione del pallone.
L’AVVERSARIO DI OGGI: PALLACANESTRO TRIESTE.
Trieste arriva a Bologna già certa dei playoff, ma con una classifica ancora da difendere. Il cambio in panchina – con Taccetti al posto di Gonzalez – non ha inciso troppo sui risultati recenti, con 3 sconfitte nelle ultime 5 gare.
Dal punto di vista tecnico, i giuliani si affidano a un attacco equilibrato e ricco di soluzioni. Il miglior realizzatore è Jahmi’us Ramsey, che viaggia a quasi 20 punti di media, seguito da Markel Brown (11.3) e Colbey Ross (10.8), principale creatore di gioco insieme all’ex Michele Ruzzier.
Sotto canestro pesa l’assenza di Mady Sissoko, rimbalzista di riferimento, sostituito da un assetto più perimetrale con Bannan e Candussi. Questo porta Trieste ad aprire il campo e aumentare il ritmo, con tanti tiri da tre punti e possessi rapidi. I numeri raccontano una squadra efficace offensivamente, con buone percentuali sia da due che da tre, ma vulnerabile in difesa e tra le peggiori per palle perse. Concede più punti e rimbalzi rispetto alla Virtus, un aspetto che Bologna dovrà sfruttare per indirizzare il match.
Sarà quindi una sfida tra due squadre dai numeri simili, ma con filosofie diverse: solidità e difesa per la Virtus, ritmo e talento offensivo per Trieste.
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