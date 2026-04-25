Calciomercato Bologna, rivoluzione a centrocampo: tanti giovani sotto osservazione

Il Bologna lavora già al futuro senza perdere di vista il presente. La squadra è concentrata sulle ultime cinque giornate di campionato, con l’obiettivo di inseguire un 7° posto complicato ma ancora possibile, che potrebbe valere anche l’accesso in Europa.

Parallelamente, però, la dirigenza del Bologna sta pianificando una sessione estiva di calciomercato che potrebbe portare cambiamenti più profondi rispetto agli ultimi anni. In particolare gli interventi più importante dovrebbero arrivare nel reparto di centrocampo.

Addii in mediana

Saranno infatti diversi gli uomini che potrebbero cambiare nel centrocampo della squadra rossoblù. Remo Freuler è in scadenza e appare vicino all’addio per accasarsi altrove quasi certamente in Serie A. Mentre, Giovanni Fabbian che aveva già salutato in inverno verrà riscattato obbligatoriamente dalla Fiorentina.

Nelle ultime ore, poi, si è aperta anche la possibilità che capitan Ferguson possa salutare le Due Torri. Il futuro dello scozzese è improvvisamente diventato incerto: l’interesse di alcuni club, tra cui i Rangers in patria, è concreto e l’ipotesi di una cessione non è da escludere.

Tanti giovani nel mirino

Per questo il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori e il direttore sportivo Marco Di Vaio si stanno muovendo in anticipo alla ricerca di giovani talenti. Tra i nomi monitorati, come detto, ci sono nomi come Christian Comotto e Alessandro Romano. Ma non si guarda solamente in Italia.

Watson, occasione a parametro zero

All’estero spicca il nome, in particolare in Scozia, di David Watson del Kilmarnock. Nel torneo scozzese il Bologna nelle passate sessioni calciomercato ha pescato bene e potrebbe investire ancora.

Watson è un mediano classe 2005, può giocare davanti alla difesa o sulla trequarti e vanta già 137 presenze tra i professionisti, con 13 gol e 6 assist. Il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026 rappresenta un’occasione interessante a costo zero.

Nysaeter, talento della nouvelle vague norvegese

Non solo mediana, anche sugli esterni potrebbe esserci qualche intervento. Ecco perché gli scout del club rossoblù stanno osservando anche Oskar Spiten Nysaeter, classe 2007 del Molde. Esterno offensivo destro, impiegabile a sinistra, ha già segnato quattro gol in quattordici presenze e ha completato tutta la trafila nelle nazionali giovanili norvegesi fino all’Under 19.

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