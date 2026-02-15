La Preview di Virtus Olidata Bologna – APU Udine

Oggi, domenica 15 febbraio 2026 alle 18:30, la Virtus Olidata Bologna ospiterà l’APU Old Wild West Udine in una sfida che si preannuncia intensa e importante in ottica classifica. Inoltre, grazie al successo di lunedì scorso conquistato sul campo della Germani Brescia, l’Olidata si è riportata in testa alla classifica ed ora vuole provare a consolidare questo primato.

IL PUNTO SULLA VIRTUS BOLOGNA.

La Virtus arriva da una dura sconfitta in Eurolega, arrivata per colpa di una prestazione lontana dagli standard a cui la squadra ci ha abituato. Nonostante questo, l’obiettivo principale resta il campionato italiano, dove la classifica impone di non abbassare la guardia.

La Virtus dovrà mostrare concentrazione e intensità già dai primi minuti, ripartendo dalle migliori prestazioni stagionali e dal carattere dimostrato contro squadre di vertice italiane. La sfida con Udine è l’occasione per tornare a macinare gioco corale e sfruttare al meglio il talento dei suoi giocatori chiave.

L’AVVERSARIO DI OGGI: APU UDINE.

L’APU Udine occupa attualmente la 12ª posizione in classifica con 16 punti. Tuttavia, resta una squadra insidiosa grazie alla solidità a rimbalzo. Inoltre, la sua capacità di sfruttare i singoli talenti è degna di nota. I protagonisti da tenere d’occhio sono Mirza Alibegovic, top scorer e perno offensivo. Un altro giocatore importante è Eimantas Bendzius, abile anche dalla lunga distanza. Infine, Christian Mekowulu domina il pitturato.

La media punti di Udine si aggira intorno agli 81 a partita. Per quanto riguarda i rimbalzi conquistati, li pongono al primo posto della Lega. Questo rende ogni possesso prezioso per la Virtus. Inoltre, la squadra friulana punterà su aggressività difensiva e transizioni rapide. Cercherà di mettere in difficoltà la manovra bianconera.

