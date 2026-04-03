La Virtus si arrende anche al Valencia: 94-81 il risultato finale

VIRTUS BOLOGNA – VALENCIA BASKET 81-94 (20-22, 43-44; 61-73)

Virtus Bologna: Vildoza 5, Edwards 26, Niang 12, Smailagic 2, Alston Jr 10, Hackett 1, Ferrari 3, Morgan 8, Diarra 4, Jallow 0, Diouf 6, Akele 4. All: Jakovljević

Vildoza 5, Edwards 26, Niang 12, Smailagic 2, Alston Jr 10, Hackett 1, Ferrari 3, Morgan 8, Diarra 4, Jallow 0, Diouf 6, Akele 4. All: Jakovljević Valencia Basket: Badio 15, Puerto 3, Reuvers 33, Pradilla 5, De Larrea 6, Key 0, Montero 11, Moore 7, Sako 6, Thompson 2, Costello 6, Sima 0. All: Martinez

Badio 15, Puerto 3, Reuvers 33, Pradilla 5, De Larrea 6, Key 0, Montero 11, Moore 7, Sako 6, Thompson 2, Costello 6, Sima 0. All: Martinez Le statistiche complete

Si allunga ancora la striscia di sconfitte della Virtus Bologna. Le V Nere cadono contro il Valencia Basket, al termine di una gara in cui Hackett e compagni hanno viaggiato a corrente alternata. Come contro Parigi, la formazione di coach Jakovljevic ha subito il break decisivo nella terza frazione di gioco, chiusa ad otto punti di distanza dall’avversario.

Non bastano i 26 punti di Carsen Edwards, con la Virtus che deve fare ancora i conti anche con l’infermeria. L’infortunio avuto da Luca Vildoza nel quarto periodo ha sicuramente inciso in negativo sul finale del match, ma l’idea è che debba ancora scattare effettivamente qualcosa nella testa dei giocatori della Virtus, chiamati a fare un importante salto di qualità in vista della delicata sfida di LBA in programma domenica, sempre alla Virtus Arena, contro l’Umana Reyer Venezia.

LA CRONACA.

Primo Tempo.

Partenza aggressiva della Virtus Bologna, che prova subito a giocare ad alta velocità. La mossa sorprende il Valencia Basket, costretto a inseguire. Gli spagnoli però crescono alla distanza e, dopo un avvio complicato, trovano le triple che ribaltano la situazione, chiudendo il primo quarto in vantaggio 22-20.

Nel secondo quarto le V Nere alzano il ritmo, resistono alla fiammata spagnola e costruiscono un piccolo vantaggio a metà periodo (37-30). Il controbreak di 10-2 di Valencia ristabilisce però l’equilibrio, con il primo tempo che si chiude sul 44-43 per gli spagnoli.

Secondo Tempo.

Al rientro in campo, Valencia colpisce ancora: gli spagnoli sfruttano le difficoltà offensive bianconere e volano fino al +10, dando l’impressione di poter chiudere la gara. Anche la difesa bianconera fatica a contenere gli avversari, che arrivano all’ultimo break avanti 71-63.

Nel quarto periodo Hackett e compagni non riescono a riaprire la gara. Valencia è più cinica e punisce ogni minima disattenzione delle V Nere, grazie anche al contributo di Reuvers che ha chiuso la gara scavallando quota 30 punti. L’uscita anticipata dal campo di Vildoza, fermato da un presunto problema muscolare, ha peggiorato la situazione dei bianconeri che si sono dovuti arrendere all’avversario.

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