Virtus, Jakovljevic: «Sono contento della partita giocata dalla squadra»

La Virtus Olidata Bologna vince anche l’ultima sfida di Regular Season! Le V Nere, in controllo dall’inizio alla fine, hanno battuto l’Openjobmetis Varese per 104-85, giocando una partita solida. Il rientro di Luca Vildoza ha restituito ordine e fantasia in cabina di regia ma, nel complesso, va elogiato lo sforzo compiuto da tutti i giocatori mandati in campo.

Già certa del primo posto in classifica, la Virtus Bologna è comunque scesa in campo per vincere, prendendo subito il controllo della gara e resistendo ad ogni tentativo di rimonta di Varese. Con questo successo, terminata la 30esima Giornata di LBA, i bianconeri conoscono anche l’avversario che affronteranno ai play-off: la Dolomiti Energia Trentino. Con un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali, la Lega Basket Serie A ha annunciato che Gara-1 dei bianconeri si giocherà domenica 17 maggio.

LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA.

Al termine della gara ha parlato in sala stampa il capo allenatore bianconero, Nenad Jakovljevic:

«Complimenti alla squadra che ha giocato con il giusto atteggiamento per tutti i 40′. Il nostro obiettivo non è arrivare primi, ma vincere i play-off. Abbiamo catturato 54 rimbalzi, e sono contento di questo perchè ho sempre detto alla squadra quanto sia importante questo dato. Andare a rimbalzo è sinonimo di squadra che vuole vincere, questa è la chiave della partita. Un altro dato importante è quello degli assist, quando giochiamo di squadra siamo più forti».

«Manca ancora la consapevolezza di chi si ha di fronte. Loro sono una squadra atipica, che corre in campo aperto ed ha diversi tiratori. La nostra preoccupazione durante la settimana era quella di fermare una squadra con queste caratteristiche, il miglioramento da fare è questo. Non dobbiamo commettere più falli sul tiro da tre punti, è una responsabilità individuale all’interno del collettivo».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook