La Preview di Virtus Olidata Bologna – Umana Reyer Venezia

La Virtus Olidata Bologna, dopo il turno di riposo in campionato e le sfide contro Paris e Valencia in Eurolega, torna in campo oggi alle ore 20 alla Virtus Arena contro l’Umana Reyer Venezia, reduce dal ko contro Trento.

Quella di oggi sarà la sfida numero 109 tra le due società, con la Virtus avanti 65-43 nel bilancio complessivo e 43-10 nelle gare giocate in casa. L’ultimo successo della Reyer Venezia sul parquet bianconero risale alla stagione 2023/24, quando gli orogranata si imposero per 84-85. Nel match di andata, disputato lo scorso 11 gennaio, la Virtus si impose per 75-81 grazie alla rimonta dell’ultimo quarto, trascinata dai 17 punti di Morgan, dai 12 punti e 8 rimbalzi di Alston e dagli 11 punti di Edwards.

La sfida sarà trasmessa su LBATV, Sky Sport Uno e Sky Sport Basket. A dirigere il match saranno Carmelo Lo Guzzo, Fabrizio Paglialunga e Alessandro Nicolini.

IL PUNTO SULLA VIRTUS OLIDATA BOLOGNA.

La Virtus Bologna attraversa un momento complicato, con la squadra ancora alle prese con una serie di sconfitte consecutive in campionato. L’ultimo ko contro Valencia ha evidenziato problemi di continuità e difficoltà a chiudere i quarti decisivi.

L’infermeria piena, con Vildoza e Pajola out, aggiunge ulteriori difficoltà, rendendo essenziale una risposta immediata nella sfida contro la Reyer Venezia. Coach Jakovljevic dovrà trovare il modo di ricompattare il gruppo e far scattare la mentalità vincente, per evitare che la crisi prosegua anche in LBA.

L’AVVERSARIO DI OGGI: UMANA REYER VENEZIA.

Nonostante il ko contro Trento, Venezia si presenta alla Virtus Arena con diversi giocatori da tenere sotto controllo. Il miglior realizzatore degli orogranata è R.J. Cole, che viaggia a 16.3 punti di media a partita, con il 92% ai liberi e quasi 5 assist di media.

Grande attenzione anche a Kyle Wiltjer, autore di 14.4 punti a gara con il 41.4% da tre punti, e a Jordan Parks, che sta producendo 13.2 punti e 5 rimbalzi di media. Chris Horton, fermato però da una lesione muscolare al gemello mediale, è uno dei riferimenti sotto canestro con 8.6 punti e 6.1 rimbalzi a partita.

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