La Virtus non sa più vincere: la Reyer passa a Bologna

VIRTUS BOLOGNA – UMANA REYER VENEZIA 82-86 (15-17, 42-38; 63-63)

Virtus Bologna: Edwards 11, Niang 9, Accorsi 0, Smailagic 15, Alston Jr 8, Hackett 0, Ferrari 0, Morgan 23, Diarra 0, Jallow 6, Diouf 6, Akele 4. All: Jakovljević

Edwards 11, Niang 9, Accorsi 0, Smailagic 15, Alston Jr 8, Hackett 0, Ferrari 0, Morgan 23, Diarra 0, Jallow 6, Diouf 6, Akele 4. All: Jakovljević Reyer Venezia: Tessitori 18, Cole 12, Lever 0, De Nicolao 0, Candi 5, Bowman 9, Wheatle 4, Nikolic 4, Janelidze 0, Parks 15, Wiltjer 14, Valentine 5. All: Spahija

Tessitori 18, Cole 12, Lever 0, De Nicolao 0, Candi 5, Bowman 9, Wheatle 4, Nikolic 4, Janelidze 0, Parks 15, Wiltjer 14, Valentine 5. All: Spahija Le statistiche complete

La Virtus Olidata Bologna non riesce più a vincere. Le V Nere inciampano ancora anche in LBA e, dopo il kappaò subito contro la Pallacanestro Reggiana, cadono contro l’Umana Reyer Venezia. La sfida, rimasta in equilibrio a lungo, ha premiato la squadra più cinica, con gli orogranata che hanno saputo leggere i momenti della gara trovando le cose giuste nel finale in volata.

Segnali di crescita si sono sicuramente visti in casa bianconera, ma non abbastanza per poter dire che la crisi è finita. Questo kappaò pesa e non poco sulla classifica, con Hackett e compagni che restano al primo posto ma vedono tutte le dirette concorrenti avvicinarsi. Per centrare il primo posto al termine della Regular Season bisogna fare qualcosa in più, e le prossime sfide di EuroLega devono essere sicuramente un nuovo punto di partenza. Appuntamento a martedì sera, quando alla Virtus Arena arriverà il Bayern Monaco.

LA CRONACA.

Primo Tempo.

Avvio di partita caotico, con entrambe le squadre protagoniste di azioni confuse. Palle perse ed errori al tiro si sono susseguiti in campo. Il primo quarto ha premiato la Reyer Venezia, avanti 17-15.

Ordine in attacco e difesa aggressiva hanno cambiato il volto della gara, con una Virtus più pimpante, capace di leggere gli errori dell’avversaria e ritrovare il vantaggio. L’energia messa in campo da Akele ha acceso le V Nere, che hanno trovato tante cose positive anche da Karim Jallow. All’intervallo lungo, il punteggio è 42-38 per la Virtus.

Secondo Tempo.

Al rientro in campo, pur senza trovare con continuità la via del canestro, i bianconeri sono riusciti a restare a contatto con la Reyer, che ha trovato in Tessitori l’uomo giusto per mettere in difficoltà la difesa delle V Nere. Fondamentale l’apporto di Matt Morgan, che ha preso la squadra sulle spalle nel momento di massima difficoltà, permettendole di arrivare all’ultimo intervallo sul 63-63.

Il brutto avvio dell’ultimo quarto complica la situazione della Virtus che, in poco più di 3’30’’, subisce il break che la porta a nove lunghezze di distanza dalla Reyer. La sfida sembrava lentamente scivolare via dalle mani della Virtus, che però ha trovato un controbreak di 9-0 che le ha permesso di entrare negli ultimi 2 minuti di gara sull’80-80. Un’ingenuità di Edwards regala tre liberi a un glaciale Wiltjer, che riporta subito Venezia avanti. Il finale punto a punto sorride alla Reyer, che conquista un successo importante per la propria classifica.

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