Virtus, si ferma Luca Vildoza!

Brutte notizie in casa Virtus Bologna. Il club bianconero ha comunicato che Luca Vildoza si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Il playmaker argentino ha già iniziato il percorso di recupero e i tempi di stop sono stimati tra le 5 e le 6 settimane.

L’infortunio di Vildoza rappresenta un problema importante per la Virtus Bologna, soprattutto in una fase cruciale della stagione.

UNO STOP PESANTE.

L’assenza di Luca Vildoza obbligherà la Virtus Bologna a trovare nuove soluzioni nel reparto esterni ed in cabina di regia. Il regista argentino garantisce intensità difensiva, leadership e capacità di creare gioco, caratteristiche che difficilmente possono essere sostituite nell’immediato.

Lo staff medico monitorerà costantemente le condizioni del giocatore nelle prossime settimane, con l’obiettivo di evitare ricadute e permettere un recupero completo. La speranza dell’ambiente bianconero è di riavere Vildoza a disposizione per la parte decisiva della stagione.

Nelle prossime gare sarà fondamentale il contributo degli altri esterni della Virtus Bologna, chiamati a colmare il vuoto lasciato dall’ex giocatore di Panathinaikos e Stella Rossa.

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