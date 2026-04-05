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Virtus, si ferma Luca Vildoza!
La Virtus Olidata Bologna ha dato aggiornamenti sull’infortunio avuto da Luca Vildoza, uscito durante la gara contro Valencia
Brutte notizie in casa Virtus Bologna. Il club bianconero ha comunicato che Luca Vildoza si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Il playmaker argentino ha già iniziato il percorso di recupero e i tempi di stop sono stimati tra le 5 e le 6 settimane.
L’infortunio di Vildoza rappresenta un problema importante per la Virtus Bologna, soprattutto in una fase cruciale della stagione.
UNO STOP PESANTE.
L’assenza di Luca Vildoza obbligherà la Virtus Bologna a trovare nuove soluzioni nel reparto esterni ed in cabina di regia. Il regista argentino garantisce intensità difensiva, leadership e capacità di creare gioco, caratteristiche che difficilmente possono essere sostituite nell’immediato.
Lo staff medico monitorerà costantemente le condizioni del giocatore nelle prossime settimane, con l’obiettivo di evitare ricadute e permettere un recupero completo. La speranza dell’ambiente bianconero è di riavere Vildoza a disposizione per la parte decisiva della stagione.
Nelle prossime gare sarà fondamentale il contributo degli altri esterni della Virtus Bologna, chiamati a colmare il vuoto lasciato dall’ex giocatore di Panathinaikos e Stella Rossa.
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