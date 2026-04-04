Virtus, ansia per Vildoza: problema alla coscia contro Valencia

C’è apprensione in casa Virtus Bologna per le condizioni di Luca Vildoza, costretto a lasciare anzitempo il campo per infortunio nel corso della sfida persa ieri contro Valencia.

L’esterno argentino si è fermato dopo aver accusato un problema muscolare alla coscia in seguito al riatterraggio dopo un tiro da tre punti. Vildoza ha immediatamente mostrato evidenti segnali di dolore, lasciando il parquet zoppicando e con un’espressione visibilmente delusa e arrabbiata.

LE CONDIZIONI DEL GIOCATORE ARGENTINO.

Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore attraverso gli esami strumentali, che chiariranno l’entità del problema e gli eventuali tempi di recupero. La speranza della Virtus Bologna è quella di non dover rinunciare a Luca Vildoza per le prossime partite, in un momento cruciale della stagione tra campionato ed Europa. In casa bianconera resta quindi l’attesa per capire se si tratti soltanto di un fastidio momentaneo oppure di un infortunio più serio.

Al termine della gara, coach Nenad Jakovljevic ha commentato così la situazione del giocatore: «Vildoza? Non vorrei parlare di sensazioni. Vediamo gli esiti degli esami per vedere se è una cosa grave oppure no. Mi fermerei qua».

La Virtus Bologna tornerà in campo già domani sera: palla a due alle ore 20 per una delicata sfida di LBA contro l’Umana Reyer Venezia.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook