Zanetti: «Criticare ora la Virtus è allucinante»

In occasione della presentazione del libro “Virtus Campione”, Massimo Zanetti — presidente della Virtus Segafredo Bologna — ha condiviso una serie di riflessioni sul presente e sul futuro del club. Tra ambizioni sportive, visione societaria e una chiara volontà di garantire stabilità, Zanetti ha offerto un quadro completo delle sfide e delle prospettive che attendono la Virtus.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE.

L’intervento ha toccato temi cruciali: l’obiettivo stagionale, il rapporto con la tifoseria, la sostenibilità economica, il futuro del palazzetto e l’attenzione mediatica intorno alla società bianconera. E non sono mancati commenti sulla presunta apertura dell’NBA al mercato europeo.

«È una grande gioia vedere vincere la Virtus. Quando vinco sono contento, questa è la cosa che mi spinge ad andare avanti, voglio ottenere dei risultati. In questi 12 anni abbiamo vinto sempre, vogliamo vincere anche quest’anno. Voglio consegnare alla Virtus un Palazzo nuovo, e poi bisogna mettere la Virtus in buone mani»

«Quest’anno puntiamo ad entrare nei play-in di EuroLega, e vincere la Coppa Italia. Chiaro che se vinciamo anche altro, ben venga»

«Una squadra di basket è iconica, nessuna società è in attivo perché è solo un costo. Gli articoli usciti trovano il tempo che trovano. Farli in un momento così positivo vuol dire volere dare una luce non bella a questa società. La tensione finanziaria c’è e c’è sempre stata, sono arrivato qui per aiutare la Virtus che era in difficoltà. Bisogna sostenere i costi, ma questo vale per tutti. Si parla tanto dei bilanci della Virtus e non delle altre squadre. La società è mia al 99% e non devo rendere conto a nessuno, se non alla tifoseria che mi aiuta con gli abbonamenti. Io do più garanzie possibili, se trovate qualcuno di più bravo io mi faccio da parte. Fare delle critiche quando va tutto bene è allucinante»

«Lo sponsor di EuroLega ora non c’è perché chiediamo tanti soldi, vogliamo un nome all’altezza di Virtus e di EuroLega. La Virtus è la squadra più iconica in Italia»

«Le notizie dello sbarco di NBA sono solo chiacchiere al momento»

