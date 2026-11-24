Dieci e lode! La Virtus Costa Bologna esce dalla Beogradska Arena con una vittoria schiacciante, e chi l’avrebbe mai detto alla vigilia. Le Vu Nere indirizzano subito il match sui propri binari, seppur le percentuali non ineccepibili del primo tempo. Tuttavia, nella ripresa c’è stata una sola squadra in campo. Nel terzo quarto sono risultati determinanti il 6/7 dall’arco e il consueto lavoro sotto i tabelloni nemici (15 rimbalzi offensivi). Dunque, il club dell’Arcoveggio conquista un successo fondamentale in chiave corsa Play-in, però soprattutto sfata il tabù sul parquet della Crvena Zvezda: prima di stasera, il record recitava un impietoso 0-4. Con la sosta per le Nazionali alle porte, la classifica sorride un po’ di più a Mumbrú & Co. Il bilancio complessivo in Eurolega sale così a 6-8, ma ciò che cresce esponenzialmente è la consapevolezza di poter battere chiunque.

La cronaca di Stella Rossa-Virtus: primo tempo

Non sarà l’Inferno descritto da Dante Alighieri, ma l’atmosfera della Beogradska Arena fa comunque un certo effetto. La Virtus non sembra risentire del clima ostile, e dopo le due bombe di Edwards e il floater di Carr è già 4-12. La Stella Rossa si affida alla maggiore taglia e con Moneke fa 10-14. Bello semina tutta la difesa, poi Jones e Nwora si mettono in proprio. A Mumbrú non va giù un fischio, e allora viene punito con un fallo tecnico. Guerra tra titani nel pitturato: Koloko inchioda in contropiede, poi successivamente commette un flagrant ai danni di Diarra. Proprio un cesto del maliano chiude il sipario su un primo quarto passato a pieni voti: 17-23.

Anche Abass viene buttato nella mischia dal tecnico catalano. Le Vu Nere cercano e trovano spesso il loro numero 31, intanto la Crvena Zvezda prende fiducia con Butler e Davidovac. L’attacco bianconero adesso ha un nome e cognome: Wendell Moore Jr (7 punti). Dopo 5’, massimo vantaggio sul 26-36. La Virtus si distrae su un paio di situazioni, e la Stella Rossa accorcia sul 32-38. Salgono i decibel dagli spalti, con i tifosi in visibilio per la serata di grazia di Moneke (15 punti). Jolly dall’arco di Alston Jr, a segno su un piede solo. Dopo circa 10’ di pausa per cause ignote, Hackett non pare essersi raffreddato e sigla la tripla sulla sirena. All’intervallo lungo gli ospiti conducono per 41-50.

La cronaca di Stella Rossa-Virtus: secondo tempo

Il terzo periodo si apre nel segno di Koloko, autore di due schiacciate in altrettante azioni. Alston Jr risponde da tre, ma dall’altro lato subisce il too small di Moneke. Dopo 4 errori, Frazier si sblocca dall’arco. Nella prima metà di frazione, la Virtus è brava a spegnere sul nascere i tentativi di rimonta della Stella Rossa; poi dilaga sul 52-74 con un’improvvisa raffica dai 6,75 metri. La Crvena Zvezda prova a limitare i danni con le fiammate di Ojeleye e Butler. Nel frattempo, Bello e Abass non sbagliano dalla linea della carità. Al 30esimo, il punteggio dice 61-78.

In apertura di quarto quarto, Kokila e Diarra ristabiliscono il ventello tra le due squadre. La Virtus trova ossigeno dai rimbalzi offensivi (15), mentre il body language della Stella Rossa non è dei migliori. Chirurgico Carr, con il jumper del 67-93. Frazier scrive il +27, poi da lì in poi è pura accademia. Alla Beogradska Arena, Mumbrú e il suo staff compiono una vera e propria impresa, e lo fanno mandando a referto tutti e 12 gli uomini scesi in campo. Termina 84-108.

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