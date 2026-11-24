Tra le necessità in vista del calciomercato di gennaio, il Bologna punta un centravanti in sostituzione di Dovbyk e guarda all’estero, individuando il nome in Hugo Duro del Valencia. Lo spagnolo, già sondato nel 2024, è un nome che ricorre sul mercato del club rossoblù.

L’attaccante madrileno classe 1999 è tra i profili considerati dal club felsineo in vista di gennaio quando l’ucraino dovrebbe salutare la città delle Due Torri. Potrebbe quindi profilarsi un giro di attaccanti che vedrebbe il Valencia, interessato a Dovbyk, prendere appunto l’ucraino dalla Roma e i rossoblù riempire la casella lasciata libera con lo spagnolo.

Hugo Duro-Bologna ritorno di fiamma

Hugo Duro era già stato accostato al Bologna, durante il calciomercato estivo del 2024. In quell’occasione i rossoblù avevan valutato il profilo del giocatore del Valencia in vista dell’addio di Joshua Zirkzee. La squadra felsinea, comunque, non approfondì i discorsi puntano su Thijs Dallinga.

Oggi, i rossoblù punterebbero sul giocatore spagnolo per coprire il buco che verrebbe lasciato dal giocatore ex Roma. Una necessità sempre più urgente visto che in queste ore sono aumentati i dubbi sulle tempistiche di recupero di Jay Enem.

Si tratterebbe di un arrivo, alla luce della situazione del calciatore nel Valencia, low cost. I rossoblù punterebbero ad acquisire le prestazioni di Hugo Duro in prestito, visto che il giocatore quest’anno sta faticando a trovare spazio nei Murcielagos.

Tre stagioni in doppia cifra

Nonostante quest’anno non stia trovando continuità di utilizzo e non abbia ancora segnato in campionato (un gol lo ha segnato, invece, in Coppa del Re), l’attaccante spagnolo arriva da tre ottime annate. Nonostante le grandi difficoltà del Valencia, infatti, Hugo da tre stagioni va regolarmente in doppia cifra.

Nelle ultime tre annate, le marcature sono 34 in Liga: 14, 11 e 10, conditi anche da diversi assist. Numeri tutt’altro che scontati e ottimi per un attaccante che i rossoblù cercheranno di prendere al minor prezzo possibile.

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