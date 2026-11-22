Bologna FC
Bologna-Udinese 0-0, la cronaca LIVE: tante azioni, ma match ancora bloccato
La cronaca live di Bologna-Udinese, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A Enilive giocata allo Stadio Dall’Ara di Bologna
Torna la Serie A dopo la sosta, e per i Rossoblù si riaprono le porte di casa. Dopo la vittoria di Halloween contro il Monza, il Bologna vuole bissare davanti al proprio pubblico, ma davanti ci sarà un Udinese alla disperata caccia di punti: qui la cronaca LIVE di Bologna-Udinese, gara valida per la dodicesima giornata di campionato di Serie A Enilive.
Le formazioni ufficiali di Bologna-Udinese
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Cambiaghi; Bernardeschi, Orsolini; Odgaard. All. Palladino
UDINESE (4-3-3): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Abankwah, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Lovric; Zaniolo. All. Zanetti
Primo Tempo
28′ – Ancora palla pericolosa messa in mezzo dall’Udinese: per fortuna dei Rossoblù nessuno controlla e si riparte dal fondo.
25′ – Si rivede anche l’Udinese in attacco: buona sortita dei bianconeri che guadagnano un angolo. Sugli sviluppi, Skorupski bravo ad allontanare.
20′ – Riecco i Rossoblù: su un ottimo lavoro di Odgaard in protezione palla, Cambiaghi guadagna un angolo. Proprio dal calcio da fermo, Odgaard di poco mette fuori di testa.
18′ – Fatica a costruire il Bologna: dopo un buon avvio, i Rossoblù non riescono ad arrivare con pericolosità in area bianconera.
15′ – Ancora l’Udinese in attacco: fallo guadagnato sulla trequarti. Sugli sviluppi della punizione Skorupski mette in angolo.
8′ – Ancora Skorupski! Colpo di testa insidiosissimo di Lovric in area di rigore ma Skorupski con una gran parata sventa lo svantaggio.
6′ – Bella incursione di Cambiaghi dalla sinistra: Palma lo stende e si guadagna il primo giallo del match.
5′ – Si fa vedere l’Udinese dalle parti di Skorupski: tiro a botta sicura da dentro l’area, ma il portiere Rossoblù risponde presente.
1′ – Ci prova subito Bernardeschi: azione personale sulla sinistra e tiro che finisce alto sopra la traversa.
1′ – FISCHIO D’INIZIO! Al via il match del Dall’Ara tra Bologna e Udinese.
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