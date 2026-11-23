Il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, ha parlato ai microfoni di DAZN poco prima del fischio d’inizio della sfida casalinga contro l’Udinese, poi terminata in pareggio (1-1). Il dirigente rossoblù si è espresso sulle diverse questioni che affollano l’agenda del club: il rinnovo di Bernardeschi in primis, quello di Miranda, le dichiarazioni di Heggem durante la pausa nazionali e il futuro di Nicolò Cambiaghi.

Di Vaio ne ha per tutti

Marco Di Vaio si è soffermato sulla vicenda che ha tenuto banco nell’ultima settimana sotto le Due Torri, ossia le parole giunte direttamente dal ritiro della Norvegia da parte di Heggem. Il difensore norvegese, che ha perso la titolarità acquisita nella scorsa stagione e nella prima parte di questa, si è detto deluso dalla situazione. Heggem vorrebbe tornare a giocare con regolarità, visto che è nel pieno della carriera e della maturità calcistica e avrebbe paventato una cessione a gennaio, qualora le cose non fossero andate diversamente. Il colloquio a Casteldebole, avvenuto in settimana tra Palladino e il difensore, ha prodotto la non convocazione di Heggem per la sfida di ieri pomeriggio. Di Vaio ha spiegato il punto della società: «abbiamo gestito la situazione di un calciatore inesperto in Nazionale. Lui ha chiesto scusa a tutti; abbiamo spiegato la situazione a tutti, e poi le parole ogni tanto vengono strumentalizzate».

Allo stesso modo, in seguito alla folgorante prestazione di Nicolò Cambiaghi contro la Francia, Di Vaio ha voluto tranquillizzare il popolo bolognese sulle possibilità di un addio dell’esterno italiano. «Il telefono era spento, non c’erano problemi». Chiudono le dichiarazioni del direttore sportivo, le parole sui rinnovi di Bernardeschi e Miranda. «Con Bernardeschi siamo quasi in chiusura dell’accordo, con Miranda ci stiamo approcciando. Abbiamo parlato con gli agenti, vediamo come procede».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook