Il Bologna di Raffaele Palladino rallenta dopo quattro vittorie consecutive e deve accontentarsi di un pareggio contro l’Udinese tra le mura del Dall’Ara. In casa rossoblù il risultato è 1-1, che lascia qualche rimpianto soprattutto per come è maturato. I rossoblù hanno dimostrato ancora una volta di avere diverse soluzioni offensive, ma anche di dover migliorare nella gestione degli episodi e nella ricerca di un equilibrio costante durante la partita.

Bologna, occhio all’errore di Zortea che ha portato al pareggio dell’Udinese

A pesare è stato soprattutto l’errore di Nadir Zortea, protagonista in entrambe le azioni decisive: prima autore della rete del vantaggio, poi responsabile dell’episodio che ha permesso ai friulani di trovare il pareggio. Si può dire, un riflesso delle contraddizioni di questa squadra, che è in grado di esprimere qualità e giocate importanti, ma che ancora si espone a ingenuità, rischiando di compromettere il risultato. Per ambire all’Europa, infatti, non basta avere talento: serve anche limitare gli errori individuali.

Bologna-Udinese, difficoltà complessive

Le difficoltà del Bologna sono emerse soprattutto nel primo tempo, quando l’Udinese ha saputo sfruttare gli spazi sulla corsia destra rossoblù, occupata contemporaneamente da Cambiaghi e Bernardeschi. La presenza di due interpreti offensivi ha garantito qualità, ma ha richiesto un lavoro di copertura che non sempre ha funzionato.

Nella ripresa Palladino ha provato a correggere la situazione inserendo Alhassane al posto di Orsolini e modificando la disposizione degli esterni. Un intervento che, però, non è bastato a evitare il pareggio.

Dieci marcatori, ma manca ancora un vero bomber

Resta poi una questione legata alla produzione offensiva. Con il gol di Zortea salgono a dieci i marcatori differenti del Bologna in campionato. Questo testimonia, sicuramente una capacità, quella di coinvolgere tanti interpreti, ma evidenzia anche l’assenza di un vero bomber. Come riportato da Bruno Bartolozzi sul Corriere dello Sport, Mbangula e Bernardeschi guidano la classifica interna con tre reti, mentre Odgaard, attualmente tra le principali soluzioni offensive, non ha ancora trovato la via del gol.

Bologna, testa alla trasferta di Venezia

Il pareggio contro l’Udinese interrompe la striscia positiva, ma non cancella quanto costruito nelle ultime settimane. Adesso i rossoblù sono attesi dalla trasferta di Venezia, prima di due appuntamenti delicati contro Roma e Como. Per continuare a inseguire l’Europa, Palladino dovrà trovare soprattutto quella solidità che ancora manca nei momenti decisivi.

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