Di seguito, le principali notizie di oggi in casa Bologna FC.

Bologna FC – Le condizioni degli assenti di ieri

In vista della prossima trasferta di Venezia, il Bologna di Raffaele Palladino è tornato quest’oggi ad allenarsi a Casteldebole. La sfida di venerdì sera presenta delle incognite dal punto dei vista dei convocati che comporranno la rosa a disposizione del tecnico rossoblù. Dubbi sugli infortunati: chi sarà dell’anticipo, oltre al ritrovato Heggem, allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia?

Trovate qui il punto sugli infortunati: Miranda, Enem, Holm, El Azzouzi.

Calciomercato Bologna FC

Si sono accesi da tempo i discorsi sul calciomercato in casa Bologna, in vista dell’imminente finestra invernale di gennaio. Sul tavolo dirigenziale sono molte le opzioni da prendere in considerazione: la situazione di Dovbyk, il futuro di Moro e quello di Heggem. A proposito del difensore norvegese, Di Vaio nella giornata di ieri ha rilasciato delle dichiarazioni importanti ai microfoni di DAZN. Il direttore sportivo rossoblù ha toccato anche altri argomenti: i rinnovi di contratto per Bernardeschi e Miranda e l’incedibilità di Cambiaghi.

Trovate qui le parole di Marco Di Vaio.

Calciomercato Bologna FC – Qui le ultime notizie.

Calciomercato in entrata: spunta un nuovo nome dal Brasile.

Moro: spunta un nuovo interesse dall’estero.

Primavera rossoblù

Il Bologna Primavera è stato sconfitto dal Torino per quattro reti a due. Non è bastata l’ennesima prestazione deluxe da parte di Lo Monaco, autore di una doppietta.

Qui la cronaca integrale del match.

Bologna FC – La partita contro l’Udinese

Nel giorno seguente la partita, come nostra consuetudine, è uscito l’articolo dedicato all’Mvp votato direttamente da voi lettori sui nostri canali social. Questa volta è il turno di Skorupski.

Leggete qui l’approfondimento sulla prestazione dell’estremo difensore polacco.

Qui invece, trovate la nostra analisi su ciò che non ha funzionato nella partita di ieri.

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