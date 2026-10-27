Virtus-Žalgiris, Kokila: «Giochiamo contro una squadra che ha molti giocatori forti e di talento»

Profumo di Eurolega al Madison di Piazza Azzarita. Di ritorno da una settimana in trasferta, culminata con la sensazionale rimonta ai danni delle Scarpette Rosse, le Vu Nere possono finalmente disfare le valigie. Ad attenderli, il terzo double round della stagione continentale: prima mercoledì alle 20.30 contro lo Žalgiris, poi venerdì sempre alle 20.30 contro il Beşiktaş.

La Virtus Costa Bologna si presenta tirata a lucido all’appuntamento, dopo la vittoria con gli effetti speciali nel più classico dei Derby d’Italia. Un’iniezione di fiducia di notevole quantità, sebbene non ci sia molto tempo per i festeggiamenti. L’Europa chiama e gli uomini di Mumbrú vogliono certamente rispondere presente. Dopo sette turni, il bilancio è convincente: quattro successi a fronte di tre sconfitte, tra cui l’ultima sul parquet dell’Hapoel Tel Aviv. Il record è da leccarsi i baffi, ma non può e non deve aver saziato l’appetito bianconero.

Il PalaDozza, dunque, si appresta ad accogliere tra le sue mura la rappresentativa di Kaunas, tra cui figura anche l’ex di giornata: Carsen Edwards, croce e delizia della Virtus targata 2025/26. Il mercato ha attratto grandi nomi nella capitale lituana, uno su tutti Jonas Valančiūnas, a lungo visto nella NBA. Dopo aver staccato il pass per i play-off nella scorsa annata, il club baltico punta a riconfermarsi. Nel bel mezzo di un campagna europea dalle alte aspettative, la tappa di Bologna potrebbe già rappresentare una sliding door molto delicata. Il tema della serata sarà senza dubbio il conteggio dei rimbalzi offensivi, risorsa imprescindibile sia per i padroni di casa (14.4), che per gli ospiti biancoverdi (13.3).

Le parole di coach Mumbrú prima di Virtus-Žalgiris Kaunas

«Sappiamo che lo Žalgiris verrà qui per vincere, è una squadra di alto livello, con Valančiūnas che è uno dei giocatori più importanti dell’Eurolega: la squadra crede molto in lui, nelle sue qualità, nel gioco in post basso, dovremo quindi essere pronti in difesa su di lui ma anche sul resto della squadra. Sappiamo che sarà sicuramente una gara dura: storicamente, esclusa una volta nella scorsa stagione, la Virtus contro lo Žalgiris ha sempre perso. Proveremo a fare il nostro meglio per giocare una partita di livello, contando anche sul supporto dei nostri tifosi».

Kevin Kokila alla vigilia di Virtus-Žalgiris Kaunas

«Ci sono tante cose che dovremo riuscire a fare bene domani sera contro lo Žalgiris, perché giochiamo contro una squadra che ha molti giocatori forti e di talento come Carsen Edwards, Valančiūnas e Tubelis solo per citarne alcuni. Il nostro obiettivo sarà scendere in campo con disciplina dall’inizio alla fine perché siamo una squadra che – come ha dimostrato a Milano – può anche rientrare da un parziale negativo. L’obiettivo domani dovrà quindi essere quello di giocare con ordine per fare quello che ci siamo detti di fare».

Le informazioni sulla partita

Virtus Bologna vs Žalgiris Kaunas, Mercoledì 28 ottobre ore 20.30, PalaDozza (Bologna).

Arbitri: Carlos Peruga, Jakub Zamojski, Ioannis Tiganis.

Diretta: Sky Sport, Now e Nettuno Bologna Uno.

Indisponibile Tommaso Baldasso per i postumi di una contusione al ginocchio destro. Il giocatore verrà rivalutato quotidianamente.

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