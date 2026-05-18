Yago: «Sono molto felice qua, farò di tutto per vincere il campionato con la Virtus»

La Virtus Bologna si aggiudica gara 1 dei quarti di finale playoff contro l’Aquila Trento con il punteggio di 102-71. Una vittoria larga e concreta per i ragazzi di Jakovljevic che hanno trovato ritmo e difesa per imporsi fin da subito e provare ad indirizzare la serie.

Tra i protagonisti della gara c’è Yago Dos Santos, autore di 14 punti e 5 assist. Per lui una prova solida anche in difesa e tanti minuti di grande qualità nella gestione del gioco bianconero. Proprio il brasiliano è stato intervistato a fine gara ai microfoni di LBATV.

Le perole di Yago al termine di Virtus Bologna – Trento

«E’ bello quello che sto vivendo qui con questi ragazzi, questa squadra, il coach. Mi stanno aiutando molto. Sanno che tipo di giocatore sono e che quando gioco con confidenza posso fare buone cose. Non ho iniziato segnando dei punti oggi, ma ho giocato una difesa migliore rispetto alle scorse gare. Penso che quando ti fai trovare pronto e senti che tutti credono in te le cose vengano da sé, devi solo farti trovare lì per coglierle.

Abbiamo tanti giocatori che possono segnare, se io non segno come nel primo tempo non è un problema, siamo una grande squadra. Poi quando anche io inizio a segnare la partita diventa più semplice. Sappiamo che stiamo giocando contro un ottima squadra questi playoff e dobbiamo farci trovare pronti per la prossima gara».

L’affetto della gente a palazzo: «Qua ho iniziato una nuova vita per quello che voglio diventare. Ho vissuto grandi momenti alla Stella Rossa e arrivare quasi a fine stagione non è semplice. Sopratutto giocando nella mia posizione, dove devi capire tutto del gioco. Questo è un po’ più complicato quando arrivi a stagione in corso, ma sto migliorando per la squadra e faccio quello di cui c’è bisogno. Mi è stata data una grande opportunità e sono veramente felice di essere qua. Farò di tutto per giocare e per vincere il campionato con la Virtus Bologna».

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