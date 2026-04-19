Zanetti: «Se arriva qualcuno che vuole la Virtus mi siedo e ascolto»

Si è tenuta ieri al PalaDozza l’inaugurazione del MUBIT (Museo del Basket Italiano), presente ovviamente anche il presidente della Virtus Bologna Massimo Zanetti. Il patron bianconero, figura centrale del movimento cestistico italiano non poteva mancare, così come non è mancato un suo commento sul presente e sul futuro della V Nera.

Le parole del Patron Zanetti sulla Virtus Bologna

«Se arriva qualcuno che vuole la Virtus e ne ha voglia e mezzi, tanti mezzi, mi siedo e ascolto – non certo una dichiarazione banale – la società oggi è mia, ribadisco che, come ho già spiegato, ancora un anno lo farò, e pure di più, se non arriverà nessuno al mio posto. Però anch’io mi avvicino agli ottanta, e sono tanti, per cui starò a sentire eventuali offerte. Occorre però sapere a chi va in mano qualcosa che rappresenta un patrimonio per la città, come vedo oggi a questa bella festa di inaugurazione del Museo del Basket.

Quindi ripeto: tutto precede, stiamo facendo piani per la nuova stagione, siamo a colloquio con l’Eurolega per avere una licenza migliore, e quell’orizzonte del 2026 significa che vorrei essere io il presidente della Virtus che in autunno entrerà nella nuova Arena in Fiera, magari conservando un ruolo, caso mai ci fosse allora una gestione diversa da quella attuale. Sarebbe il giusto compimento di questo bellissimo decennio. Da proprietario arrivai in A2, cominciai con la promozione e una Coppa Italia, vicino ad Alberto Bucci, e di lì un trofeo all’anno l’abbiamo portato.

Manca questo, già… Diamo tempo al nuovo allenatore, stiamogli vicino, la squadra lo segue, gli infortunati torneranno e già nelle ultime partite s’è vista una crescita. A me l’annata fin qui sarebbe piaciuta, non ci fosse stata quella sfortuna accanita. Ma siamo sempre primi in classifica».

Un commento che, come riporta Walter Fuochi su Repubblica evidenzia l’apertura a chiunque voglia sposare la Virtus Bologna, in un matrimonio però che si farà solo a certe condizioni, che possano garantire un futuro di livello alla società bianconera.

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