1vs1 – Lazio-Bologna

Lazio-Bologna promette una sfida ad alta qualità, con entrambe le squadre pronte a mettere in mostra il meglio del loro gioco. Dopo la sconfitta interna contro la Cremonese di Vardy, Orsolini e compagni sono chiamati a sfruttare tutta la loro forza per conquistare i tre punti all’Olimpico. Ecco i tre duelli che potrebbero indirizzare Lazio-Bologna.

Zaccagni vs Holm – L’ala azzurra contro il terzino svedese: una battaglia all’ultimo fallo

Mattia Zaccagni, 30 anni, è la fonte principale delle azioni offensive della Lazio. Con una media di 53,8 tocchi a partita, L’ala della Nazionale ha totalizzato 3 reti in 12 presenze e una media di 2 big-chance create a partita, ma non solo.

Con una media di 4 falli subiti a partita, Emil Holm dovrà mantenere una condotta il più pulita possibile per evitare il cartellino. Il terzino rossoblù non riceve un cartellino dal doppio giallo contro la Fiorentina alla decima giornata di Serie A. Anzi, nelle tre uscite successive – Parma, Napoli e Cremonese – ha messo a referto 2 assist, altrettanti falli e 0 dribbling subiti. Se Holm riuscirà a mettere a freno l’estro di Zaccagni sulla fascia, facendo prevalere la sua fisicità e tagliando le linee di passaggio verso di lui, le big-chance della Lazio caleranno drasticamente. L’unica incognita sarà la gestione dei falli: eccedere potrebbe spezzare il ritmo e concedere occasioni.

Pobega vs Guendouzi – Il centrocampista rossoblù contro la mezz’ala francese: fisicità a confronto

Tommaso Pobega sarà una delle chiavi del match dell’Olimpico. In fase offensiva, i suoi inserimenti potrebbero rivelarsi fondamentali contro la difesa biancoceleste, come testimonia la doppietta contro l’Udinese (arrivata dopo 5 tiri in porta tentati e 1 big-chance mancata). L’ex Milan dimostra solidità anche tra le linee: 3 dribbling su 4 portati a termine e il 78,8% di passaggi completati certificano la sua efficacia. Matteo Guendouzi rappresenta l’ostacolo principale: 12 falli commessi, 50% dei duelli vinti e 13 palloni rubati. Anche in zona offensiva pesa con 2 gol, 1 assist e una media di una grande occasione creata a partita, oltre ai 13 falli subiti. Pobega non potrà sbagliare né in fase difensiva né in quella offensiva se vuole indirizzare la sfida verso il Bologna.

Odgaard vs Vecino – L’attaccante danese contro il mediano uruguagio

Contro una difesa fisica come quella della Lazio, Odgaard potrebbe fare la differenza per i rossoblù.

Nonostante la sconfitta, contro la Cremonese ha provato a dare una scossa ai rossoblù: 2 passaggi chiave, 1 tiro tentato e 2 dribbling riusciti. Contro Matías Vecino è chiamato al riscatto. Il 2025/26 racconta di un mediano uruguagio con 7 presenze (solo una da titolare), capace di recuperare 7 palloni e intercettarne 4, ma con un saldo negativo nei duelli: 7 vinti, 11 persi. Sarà proprio nel duello con Vecino che Odgaard dovrà dimostrare di poter incidere, trasformando i numeri in sostanza per il Bologna.

Tre duelli, tre zone nevralgiche del campo. Lazio-Bologna si giocherà anche qui, nei dettagli e nei faccia a faccia. E “1vs1” è qui per raccontarli

