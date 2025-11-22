1vs1 – Udinese-Bologna

Il Bologna di Italiano è pronto a tornare a lottare in Serie A: al Bluenergy Stadium i rossoblù inaugureranno la dodicesima giornata di campionato contro l’Udinese di Kosta Runjaic. Match fissato per oggi, sabato 22 novembre, alle 15:00. Una sfida carica di significato per entrambe le formazioni: da una parte, Orsolini e compagni arrivano alla gara con la voglia di proseguire la striscia di imbattibilità ancora aperta dopo 10 partite in tutte le competizioni; dall’altra, la formazione bianconera vuole riscattare la sconfitta netta in casa della Roma. Ecco i tre duelli che potrebbero indirizzare Udinese-Bologna.

Zaniolo vs Heggem – Il trequartista italiano contro il centrale norvegese: sfida ad alta intensità

Nicolo Zaniolo, 26 anni, sta trovando la sua dimensione a Udine:

3 gol nelle ultime 5 presenze in Serie A certificano una condizione ritrovata per l’ex Roma. Velocità ma anche dribbling e giocate funzionali alla manovra bianconera: 8 passaggi chiave, 23 cross tentati e 9 dribbling riusciti. A testare la sua qualità ci sarà Torbjørn Heggem, titolare nell’ultima sfida tra la Norvegia e l’Italia. Club o nazionale la storia non cambia: 100% di duelli vinti, sia aerei (2) sia terreni (3), 3 chiusura difensive e 0 dribbling subiti. Dopo aver dimostrato la sua solidità difensiva contro la selezione del CT Gattuso, è chiamato a ripetersi con un altro italiano, altrettanto pericoloso ma mai affrontato finora.

Atta vs Moro – L’incursore francese contro il mediano croato: atletismo contro posizionamento

Arthur Atta, classe 2003, è la rivelazione di questo avvio di stagione dell’Udinese. Ottimo incursore (come testimoniano i 22 tiri totalizzati e le 2 big chance create finora) ma anche ottime qualità difensive (67 duelli vinti in totale, 12 palloni rubati e 12 tackle). Un Box-to-box che sta sorprendendo tutti per la continua crescita sotto la guida dell’allenatore polacco. Sarà compito di Nikola Moro ostacolare le sue avanzate. Partito titolare contro il Montenegro lunedì 17 novembre, il mediano croato ha confermato solidità e intelligenza tattica. La sua heat-map e i 91 tocchi registrati raccontano di un posizionamento sempre puntuale, impreziosito da geometrie che hanno dato ordine al gioco croato: 96% di precisione nei passaggi nella propria metà campo e 5 lanci lunghi su 7 andati a buon fine.

Una regia sobria ma efficace, che ha inciso sulla manovra della squadra. Gli inserimenti di Atta saranno una delle chiavi principali di Runjaic per sbloccare il match in favore dell’Udinese: soltanto se Moro rispecchierà la sua posizione davanti alla coppia di centrali potranno unire le forze e chiudere gli spazi agli attacchi avversari.

Castro vs Kabasele – Il centravanti argentino contro la colonna bianconera

Rimasto a Casteldebole durante la sosta, Santiago Castro vuole riprendere da dove aveva lasciato l’ultima volta: la doppietta a Parma. A Udine non ha ancora mai segnato: la giusta motivazione per sbloccarsi e prendersi la vetta della classifica marcatori della Serie A. Tuttavia, sulla sua strada troverà una difesa molto fisica, il cui fulcro è rappresentato da Christian Kabasele. 34 anni, centrale belga e con 6 presenze – tutte da titolare – disputate in questo campionato. L’età anagrafica non deve ingannarvi sulla sua condizione fisica: finora ha messo a referto 30 duelli vinti, 5 palloni intercettati e 0 errori decisivi. Una condotta al di sopra delle aspettative, impreziosita dal fatto di aver rimediato una sola ammonizione. La mossa ideale per Castro potrebbe essere quella di muoversi fuori dal raggio d’azione di Kabasele, ricevere palla senza contatto fisico e dare il via alla manovra offensiva del Bologna. Un ruolo da regista avanzato, già sperimentato con efficacia in questa stagione.

Tre duelli, tre zone nevralgiche del campo. Udinese-Bologna si giocherà anche qui, nei dettagli e nei faccia a faccia. E “1vs1” è qui per raccontarli

