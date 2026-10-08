L’addio perfetto di Messi

Lionel Messi ha disputato la sua ultima partita con la maglia dell’Argentina, chiudendo una straordinaria parentesi con la nazionale. L’emozione è stata palpabile dall’inizio alla fine, in una notte magica segnata da lacrime e sorrisi per il capitano e per tutto il popolo albiceleste.

Sugli spalti, i familiari non hanno trattenuto la commozione. Antonela Roccuzzo, moglie del campione, ha assistito alla scena sorridendo e applaudendo serena, mentre compagni di squadra come Enzo Fernandez si sono lasciati andare alle lacrime. La serata è stata impreziosita da uno spettacolo di droni nel cielo che ha reso omaggio al numero 10, sebbene la vera stella a catturare ogni riflettore sia rimasta in campo.

Tra ricordi e dediche speciali

Nel post-partita, il fuoriclasse ha voluto condividere i suoi pensieri più intimi con il pubblico. Come fotografato oggi dalla giornalista Chiara Zucchelli, il pensiero del campione è andato immediatamente al padre Jorge, scomparso di recente: l’8 agosto. Indossare la maglia dell’Argentina ha rappresentato l’emozione più bella e irripetibile.

Nonostante la tristezza dell’addio, Messi ha voluto sottolineare quanto sia stato fortunato a vivere un percorso così vincente. Accanto a lui, l’affetto dei figli, in particolare il primogenito Thiago, ha aggiunto un ulteriore tocco di tenerezza a una cerimonia già carica di significato storico.

I numeri leggendari di una leggenda, i numeri leggendari di Messi

Il bilancio finale dell’avventura in nazionale è semplicemente monumentale. L’attaccante lascia i colori della sua patria dopo aver conquistato due coppe America e una coppa del Mondo, trasformando quello che era stato un incubo in una realtà immortale e, soprattutto, vincente.

I dati statistici fotografano una carriera irripetibile: 126 gol, 66 assist, 21 gol mondiali e 138 presenze da capitano. Numeri che certificano la grandezza di un campione unico, capace di salutare il proprio pubblico non con il rimpianto della fine, ma con la consapevolezza di aver scritto una delle pagine più belle e indimenticabili della storia del calcio mondiale.

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