Il Bologna si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali. Domenica 22 novembre, alle 15, i rossoblù ospiteranno l’Udinese allo stadio Dall’Ara, in una partita importante per proseguire il percorso di crescita intrapreso sotto la guida di Raffaele Palladino.

Alla vigilia dell’incontro, l’allenatore felsineo ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa, facendo il punto sulle condizioni della squadra, sulle possibili scelte di formazione e sulle insidie rappresentate dalla formazione friulana.

Bologna-Udinese, Palladino: «Non voglio cali di tensione»

Il tecnico rossoblù ha innanzitutto presentato la partita, mettendo in guardia i suoi giocatori dal rischio di sottovalutare un avversario che occupa le ultime posizioni della classifica. «L’avversario è forte e non bisogna farsi ingannare dalla classifica. Hanno cambiato allenatore e hanno tutta la volontà di fare punti. Per noi sarà una partita difficilissima e ho avvisato la squadra che non voglio cali di tensione e concentrazione. Per noi deve essere una partita spartiacque e voglio vedere che la squadra riprenda il cammino intrapreso prima della sosta».

Palladino ha poi espresso soddisfazione per il lavoro svolto nelle ultime settimane e per i progressi mostrati dalla squadra: «Questo è un Bologna che sta crescendo e che mi piace. Abbiamo intrapreso la strada giusta, volevo dare un’identità chiara in poco tempo e posso dire di essere soddisfatto. Abbiamo fatto passi avanti sotto tutti i punti di vista: fisico, tecnico e di identità. Sono orgoglioso del gruppo che ho perché i ragazzi mi ascoltano e fanno tutto quello che viene proposto durante la settimana».

Miranda out, Heggem escluso: le parole del tecnico

Tra gli argomenti principali affrontati in conferenza c’è la situazione degli indisponibili. Juan Miranda non sarà a disposizione per la sfida contro l’Udinese e potrebbe rientrare in occasione della successiva partita contro il Venezia. «Miranda purtroppo si è fatto male a Parma e starà fuori ancora per qualche partita, vedremo se riusciremo a recuperarlo per Venezia».

Per sostituire lo spagnolo sulla corsia mancina, Palladino ha provato diverse soluzioni, compreso Alhassane, rientrato dagli impegni con la Nazionale. «Ho tre soluzioni in mente ma non voglio dare alcuna certezza ai giocatori: domani spero di scegliere la soluzione migliore».

Il tecnico si è soffermato anche su Nicolò Cambiaghi, reduce da un piccolo problema alla caviglia e protagonista di una crescita importante nelle ultime settimane: «A Parma ha fatto molto bene agendo sul piede forte e può farlo anche a sinistra. Sta crescendo molto ed è applicato. Può crescere sotto il profilo dei gol ma non si deve abbattere e deve avere fiducia in sé stesso. È un giocatore importante per noi e lo sta diventando anche per la Nazionale».

Tiene banco anche la questione Heggem, che durante la sosta aveva manifestato il proprio malumore per lo scarso minutaggio. Palladino ha deciso di non convocarlo per la partita di domenica, chiarendo però che il difensore tornerà a disposizione dalla prossima settimana: «Forse le sue parole sono state un po’ strumentalizzate dalla stampa ed enfatizzate da lui stesso. Heggem è un giocatore importante che fa parte della rosa. Per questa partita non verrà convocato ma dalle prossime verrà reintegrato nel gruppo».

Dovbyk, Moro e Odgaard: le indicazioni di Palladino

Spazio anche alle condizioni di alcuni giocatori che stanno cercando di ritagliarsi maggiore spazio nelle gerarchie rossoblù. Tra questi c’è Nikola Moro, con cui l’allenatore ha avuto un confronto durante la settimana: «È un ragazzo che ci tiene e vuole mettersi in mostra. È un ragazzo sensibile che se non sente la maglia da titolare addosso perde fiducia, ma negli ultimi venti giorni l’ho visto allenarsi in maniera differente. Non deve sentirsi escluso perché per me non ci sono titolari ma gioca chi più mi dimostra in allenamento».

Indicazioni positive anche per Artem Dovbyk, reduce dagli impegni con la Nazionale e da un periodo condizionato da diversi problemi fisici. «Ha avuto degli infortuni che hanno frenato il suo percorso di crescita. Venire fuori da tanti infortuni consecutivi non è facile perché subentra sia l’aspetto fisico sia quello psicologico. In questa settimana ho visto un giocatore rientrato dalla Nazionale con un altro spirito. Ha fatto passi avanti e sono contento».

Palladino ha infine parlato di Jens Odgaard, che potrebbe continuare a essere utilizzato nel ruolo di centravanti. «Non è una vera e propria punta, è stata una soluzione improvvisata, ma mi sta stuzzicando tanto perché mi piace molto come dà il riferimento alla squadra, come si sta impegnando e come fa a sportellate con gli avversari. Perché non continuare a dargli fiducia? Ora sono gli altri che devono lavorare per ribaltare questa nuova gerarchia che si è creata».

Bernardeschi e Amondarain, le altre soluzioni

Tra le alternative per la fascia sinistra c’è anche Federico Bernardeschi, che Palladino ha già sperimentato in quella posizione: «Ha giocato da quinto anche alla Fiorentina e alla Juventus. Mi piace molto perché ha qualità davanti ma è molto applicato anche in fase difensiva. È un giocatore generoso, anche se sto spingendo molto con lui sul fatto che può essere più incisivo negli ultimi sedici metri. È una delle soluzioni che ho provato».

Un passaggio anche su Amondarain, centrocampista che potrebbe rappresentare una risorsa per la mediana: «Secondo me è una mezzala box to box tipica di un centrocampo a tre. È un giocatore che ha il fuoco dentro e sono felice di averlo».

Infine, una considerazione su Nicolò Zaniolo, avversario di domenica: «È un giocatore forte e mi auguro che possa continuare a crescere così, perché anche la Nazionale italiana ha bisogno di questo Zaniolo».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook