Il Bologna Primavera ritrova la vittoria e lo fa nel migliore dei modi, superando l’AlbinoLeffe per 5-1 a Crespellano. Una manita che conferma il rendimento dei rossoblù tra le mura amiche, dove arriva il quarto successo consecutivo, e permette alla squadra di Stefano Morrone di salire momentaneamente a quota 21 punti, agganciando il Parma al secondo posto. Una classifica ancora provvisoria, in attesa che tutte le altre scendano in campo, ma che intanto restituisce al Bologna la possibilità di guardare nuovamente alle posizioni più alte.

Bologna Primavera, cinque gol e tante risposte

La partita racconta anche un Bologna capace di trovare più protagonisti. Non c’è un solo uomo a prendersi la scena, ma cinque marcatori diversi, a conferma delle diverse soluzioni offensive che questa squadra ha già dimostrato di avere a disposizione nel corso della stagione. Badori apre la strada, Lo Monaco conferma il suo peso offensivo, Negri si aggiunge al tabellino e nella ripresa arrivano anche le reti di Saputo e Pantaleoni. Una vittoria costruita con il contributo di più giocatori, aspetto che può rappresentare un valore importante nel corso di una stagione lunga.

La squadra di Morrone ha approcciato la gara nel modo giusto, senza lasciare troppo spazio agli avversari e riuscendo a sfruttare le occasioni create. Il 3-1 all’intervallo aveva già messo la partita sui binari rossoblù, ma il Bologna non si è fermato, trovando altre due reti nella seconda frazione. Anche l’espulsione di Brambilla, arrivata al 50’ per proteste, ha complicato ulteriormente la partita dell’AlbinoLeffe, rimasto in inferiorità numerica.

La classifica torna a sorridere

Il successo permette al Bologna di guardare nuovamente verso le prime posizioni. Con 21 punti, i rossoblù si portano a una sola lunghezza dall’Inter capolista, ferma a quota 22. Una graduatoria ancora provvisoria, visto che le altre squadre devono completare il turno, ma che restituisce una prospettiva positiva e conferma le ambizioni del gruppo di Morrone.

Il 5-1 rappresenta un’occasione per ripartire, ma anche un punto da cui provare a costruire. Il Bologna ha dimostrato di avere qualità, di poter essere incisivo davanti alla porta e di riuscire a reagire. Adesso sarà importante non disperdere quanto raccolto, perché sono proprio i risultati consecutivi e la capacità di confermarsi a fare la differenza quando il campionato entra nel vivo.

Roma, il prossimo banco di prova

Non c’è però molto tempo per fermarsi a festeggiare. Venerdì alle 16 i rossoblù saranno impegnati in casa della Roma, una trasferta che metterà subito alla prova quanto di buono visto contro l’AlbinoLeffe. La manita ha riportato entusiasmo e punti, ma il prossimo appuntamento sarà un’altra occasione per dare continuità alla prestazione e provare a consolidare il proprio percorso.

La Primavera del Bologna riparte da cinque gol, tre punti e una classifica che, almeno momentaneamente, torna a sorridere. La risposta è arrivata sul campo: ora servirà confermarla anche al prossimo appuntamento.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook