Amarcord – Bologna-Udinese 14-0: la miglior vittoria rossoblù di sempre

Il miglior risultato della storia del Bologna, in termini numerici, è sicuramente il 14-0 rifilato all’Udinese nella stagione 1922/23, un risultato storico e un record, che sarà impossibile battere. O almeno ce lo auguriamo. Ce lo auguriamo perché, pur tifando rossoblù, onestamente, partite più competitive e combattute a certi livelli sono sempre auspicabili.

Prima Divisione 1922/23, Lega Nord, Girone B

Partiamo dal contesto. In quegli anni, il campionato di calcio era diviso in gironi e leghe, che poi portavano alle finali. Il Bologna, nel 1922/23 era inserito nel Girone B della Lega Nord assieme, ad esempio, al Genoa che diventerà Campione d’Italia battendo la Lazio nella finalissima.

Era un Bologna non ancora al suo massimo, ma che con Hermann Felsner in panchina e alcuni giocatori straordinari, come Angelo Schiavio e Giuseppe Della Valle tanto per citarne due, avrebbe di lì a poco conquistato il primo Scudetto e poi anche l’Europa. Fu anche l’anno del tremendo infortunio a Cesare Alberti.

Basti pensare che nelle 22 partite di quella stagione, i rossoblù segnarono ben 66 reti. Togliendo le 14 della gara in questione, rimangono comunque 52 reti in 21 partite: 2,47 a incontro. Non male.

Nonostante questo, il Bologna arrivò terzo nel Girone B. Dietro a Genoa e Legnano. Fu però la formazione che segnò di più in tutta la Prima Divisione. Ma non quella con la migliore differenza reti. Dettagli.

Il 25 marzo 1923, per la 17° giornata (la 6 di ritorno), allo Stadio dello Sterlino si sfidano Bologna e Udinese. All’andata, i rossoblù avevano vinto 1-0, con la rete al 74° di Pietro Genovesi, uno dei protagonisti di quegli anni.

Il Bologna in quel momento è terzo (22 punti) e ha già dimostrato di essere una macchina da gol, mentre l’Udinese è ultima a tre punti, unica formazione a non avere mai vinto una gara, e con un passivo di reti già interessante. I friulani al termine della stagione arriveranno ultimi a 4 punti, al pari dell’Esperia, che però ricevette un punto di penalizzazione per un ritiro.

Bologna-Udinese 14-0, la miglior vittoria rossoblù

Ma parliamo un po’ della partita del record felsineo. Passano due minuti e il Bologna è già in vantaggio, grazie a un rigore trasformato da Gastone Baldi. Al diciassettesimo, i rossoblù sono già sul 3-0, grazie alle reti di Bernardo Perin e Angelo Schiavio.

Il primo tempo finisce già in goleada. I giocatori vanno infatti al riposo sul 5-0. I tifosi hanno già assistito al gol di Pietro Genovesi e al secondo gol di Perin.

Nel secondo tempo, la formazione di casa dilaga, segnando ben 9 reti. In ordine sparso, Schiavio ne segnerà due, arrivando alla tripletta personale, Genovesi altri quattro, calando la cinquina o, come si usa dire al giorno d’oggi, la manita. C’è tempo anche per i gol di Alberto Pozzi e di Giuseppe Rubini.

Al 66°, beffa delle beffe, l’11-0 era arrivato grazie all’autogol ospite siglato da Schiffo. In sessantasei minuti il Bologna aveva segnato ben 11 reti. Incredibile pensare che all’andata, al 66°, Udinese-Bologna fosse ancora sullo 0-0. Era un calcio differente da quello di oggi, impossibile fare paragoni, e un dato come questo dovrebbe chiarire davvero quanto un risultato potesse essere legato al momento in cui si giocava.

Il tabellino, preso da wikipedia e incrociato con i dati del Bologna, risulta essere: Baldi 2’ (Rig); Perin 14’ e 43’; Schiavio 17’, 55’ e 81’; Genovesi 34’, 52’, 60’, 82’ e 83’, Pozzi 47’; Rubini 61’; Schiffo 66’ (Aut)

L’altra cosa totalmente assurda per il nostro calcio, sebbene qualcosa di simile possa ancora succedere, è che ci furono 2 reti in due minuti (tra 60° e 61°) e poi altre tre in tre minuti (tra 81° e 83°). Davvero calcio d’altri tempi…

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook