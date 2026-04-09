Amarcord – La doppietta su punizione di Simone Verdi (con due piedi differenti)

Simone Verdi ha realizzato una doppietta su punizione entrando nella storia rossoblù ma anche della Serie A, una doppietta che però è servita solo alla statistica.

Sabato 4 novembre 2017. Al Dall’Ara scendono in campo Bologna e Crotone, in una partita che secondo molti avrebbe regalato poche emozioni, coi padroni di casa leggermente favoriti ma con la tentazione del pareggio, che avrebbe forse accontentato tutti. Ed invece la partita regalerà emozioni, un record e la quarta sconfitta consecutiva per il Bologna.

La doppietta di Simone Verdi in Bologna-Crotone 2-3

L’inizio dell’incontro a dirla tutta sembra confermare le previsioni, il Bologna tiene palla ma non punge, il Crotone riparte in contropiede senza arrivare a rendersi troppo pericoloso. Troppi gli errori da ambo le parti, ma la partita comincia ad essere maggiormente divertente.

Come spesso accade in partite come questa, è quindi un calcio da fermo a sbloccare il risultato. Al 38° Simone Verdi pennella il vantaggio bolognese con una punizione di mancino che non lascia possibilità a Cordaz, che guarda solamente il pallone insaccarsi. Ma l’equilibrio si spezza per poco tempo. Infatti, quattro minuti dopo Budimin insacca un tap-in riportando in parità l’incontro.

Simone Verdi nella storia del Bologna e della Serie A

Nel recupero del primo tempo Simone Verdi entra nella storia, pennellando una punizione di destro, che riporta il Bologna in vantaggio e consegna all’attaccante la tessera ad un club esclusivo: quello dei giocatori che in una partita di Serie A hanno realizzato una doppietta su punizione usando due piedi differenti.

A questo club oltre a Verdi appare iscritto solo Hernanes. Mentre allargandoci a quelli che hanno fatto doppietta su punizione troviamo calciatori come Mihajlovic, Recoba, Platini, Pjanic…

Se fosse finita qui, sarebbe una giornata da ricordare. Ma il tifoso del Bologna sa come vanno queste cose, ed infatti prima Trotta pareggia su rigore, e poi Budimir segna addirittura il 2-3 calabrese, calando la doppietta personale.

Era dal 2014 che nessuno segnava due gol su calcio di punizione, e nel medesimo anno il Bologna perdeva in casa contro il Crotone.

E poi dicono che le coincidenze non esistono…

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook