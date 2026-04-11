Le parole di Fenucci, Primavera in forza e il caso Lucumí che apre al mercato: Bologna, le notizie dell’11 aprile

Messa alle spalle, almeno in parte, la notte europea contro l’Aston Villa, le notizie di oggi sul Bologna arrivano sia dal campo – quindi dal calcio di Vincenzo Italiano – sia dal mercato. E mentre il Dall’Ara incanta l’Europa, il futuro di alcuni protagonisti rossoblù inizia già a prendere forma.

Il Dall’Ara incanta l’Inghilterra

Nonostante la sconfitta contro l’Aston Villa, è arrivato comunque un successo, che riguarda l’atmosfera di Bologna. Il Dall’Ara si è confermato un palcoscenico europeo, che riuscito ad impressionare anche stampa e tifosi inglesi. Dall’Inghilterra parlano di uno stadio “ribollente”, difficile da affrontare. Coreografie, tifo continuo e una spinta costante che ha accompagnato il Bologna per tutta la gara.

Se l’esperienza allo stadio ha conquistato tutti, il ritorno a casa è stato decisamente più complicato per i tifosi dell’Aston Villa. Lo sciopero del trasporto aereo ha mandato in tilt diversi voli, soprattutto verso Londra. Molti sostenitori inglesi sono rimasti bloccati in città, costretti a prolungare il soggiorno o a cercare soluzioni alternative. Una disavventura che non cancella, però, il ricordo di una notte europea intensa.

Qui i dettagli sulla trasferta degli inglesi

Lucumí verso l’addio, il Bologna si muove

Il futuro della difesa rossoblù, lo sappiamo, passa anche dalle scelte di Jhon Lucumí. Il colombiano, squalificato per il ritorno e in bilico anche per il campionato, sembra destinato ad un futuro lontano da Bologna. Il rinnovo non arriverà e in estate si apriranno le porte alla cessione, con diversi club già interessati. Nel frattempo, la dirigenza si tutela: torna di moda il nome di Diogo Leite.

Qui per scoprire tutti i dettagli sul futuro di Lucumí

El Azzouzi torna a Bologna

Tra le presenze a sorpresa a Bologna c’era anche Oussama El Azzouzi. Il centrocampista marocchino, attualmente in prestito all’Auxerre, è rientrato in città per sottoporsi a controlli medici. Risulta infatti necessario fare chiarezza sulle sue condizioni fisiche, soprattutto dopo i problemi al ginocchio che lo tengono fermo da febbraio. Nei prossimi giorni si capirà se sarà necessario un intervento e quale sarà il suo percorso di recupero.

Qui i dettagli sulla condizione fisica di El Azzouzi

Bologna, le notizie arrivano direttamente dalle parole di Fenucci

A fare il punto dopo la sfida europea è stato l’amministratore delegato Claudio Fenucci. Il dirigente rossoblù ha parlato di una prestazione importante, sottolineando quanto il risultato sia stato penalizzante rispetto a ciò che tutti noi abbiamo visto in campo. Fiducia per il ritorno, ma anche uno sguardo al futuro: tra obiettivi di campionato, ambizioni e rinnovi ancora da definire…

Qui le dichiarazioni integrali di Fenucci

Verso Bologna-Lecce: ecco i convocati di Italiano

Archiviata l’Europa, il Bologna torna a concentrarsi sul campionato. Contro il Lecce, Vincenzo Italiano dovrà fare i conti con assenze importanti tra squalifiche e infortuni. Fuori Ferguson e diversi indisponibili, e nel frattempo resta da valutare la gestione di alcuni diffidati. Una sfida fondamentale per continuare a inseguire l’obiettivo minimo stagionale: l’ottavo posto.

Qui la lista completa dei convocati di Vincenzo Italiano

Sorride la Primavera: playoff più vicini

Buone notizie arrivano anche dal settore giovanile. Il Bologna Primavera supera il Monza per 2-0 e conquista un successo pesante in chiave classifica. Tre punti che valgono l’ingresso in zona playoff e danno conferma del buon momento della squadra, in grado di restare competitiva anche nelle fasi decisive della stagione.

Qui i dettagli della sfida

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