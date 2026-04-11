Fenucci: «Non abbiamo superato la sconfitta. Rinnovi? Abbiamo fatto le nostre offerte, le situazioni sono differenti»

«Ancora non abbiamo superato la sconfitta di ieri perché la prestazione che abbiamo messo in campo è una sconfitta invalidata», ha esordito così Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, a margine dell’inaugurazione della mostra “Campus di calcio – Studenti del Bologna FC dall’Università alla città” tenutasi al Palazzo Poggi, riguardo alla sconfitta nella gara d’andata dei quarti di EL contro l’Aston Villa. «Siamo stati, come ha detto il nostro allenatore, puniti da alcuni episodi. Mi dispiace perché la prestazione è stata di livello contro un avversario che è una delle squadre più forti della Premier. Soprattutto nel primo tempo avevamo totalmente dominato, quindi rimane l’amarezza per un risultato ingiusto».

Fenucci su Bologna-Aston Villa: «La squadra è fortemente motivata»

Dagli errori di Ravaglia all’obiettivo in campionato. Claudio Fenucci non ha mostrato particolare preoccupazione verso il ritorno a Birmingham, dove i rossoblù contano un bilancio di due sconfitte su due partite disputate: «Gli errori possono capitare, stavolta magari ne abbiamo fatto qualcuno in più ma guardiamo avanti con fiducia. Ogni tanto incontriamo la squadra, l’ultima volta l’avevo fatto prima di Cremona per sottolineare oltre l’importanza dell’Europa League, anche del campionato perché comunque abbiamo un obiettivo anche lì, quello di arrivare se possibile all’ottavo posto e quindi rimanere dietro le squadre che stanno lottando per l’Europa. In vista del ritorno non serviranno particolari parole perché la squadra è fortemente motivata e l’ha già dimostrato nella prima gara con una prestazione di grandissima intensità».

Per quanto riguarda la prossima stagione, invece, l’AD ha le idee chiare: «Penso sia presto per parlarne, ma a fine campionato guarderemo alla prossima stagione ed è intuitivo che i ricavi senza l’Europa scenderanno ma questo non significa ridurre le ambizioni del club. A partire dalla Coppa Italia che è un trofeo che abbiamo vinto ed è un trofeo a cui tengo particolarmente e per il quale vorremmo evitare i turni preliminari. Ripartiremo quindi con una squadra all’altezza delle nostre aspirazioni».

Questione rinnovi

Uno dei punti interrogativi che non fa dormire sonni tranquilli il popolo rossoblù riguarda la questione rinnovi, soprattutto quelli di tre calciatori: Orsolini, Freuler e Lucumí. Ha parlato anche di questo Claudio Fenucci, dichiarando come il club si sia già mosso: «Non ne parlo volentieri ma abbiamo fatto le nostre proposte importanti, sia nella parte fissa sia in quella variabile, e le situazioni sono differenti tra loro. Con Orsolini c’è un rapporto speciale che penso continuerà anche in futuro, visto che è diventato il giocatore simbolo di questa squadra e rimane fondamentale per il percorso tecnico. Freuler ci ha dato tanto e spero voglia continuare con noi, Lucumí a oggi non so quale decisione prenderà».

Infine, ha chiuso esprimendosi anche sulla situazione di Mister Vincenzo Italiano, per cui le voci di mercato non mancano: «Ha contratto, siamo sereni e fiduciosi di proseguire un percorso con lui perché credo che l’effetto del suo lavoro si veda in campo, dato che la squadra ha ormai uno stile di gioco intenso e propositivo di tipo europeo».

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