Amarcord – Juventus-Bologna 0-2, nel segno di Di Vaio

Il 26 febbraio 2011 il Bologna, che non sta attraversando uno dei migliori momenti a livelli societari ma che mentre si sta disimpegnando abbastanza bene in campionato, è ospite della Juventus all’Olimpico di Torino. La Vecchia Signora è in un momento non proprio positivo: abbandonata troppo presto la strada europea, arriva da una sconfitta a Lecce e vorrebbe rialzarsi battendo i rossoblù, che negli ultimi nove incontri hanno conquistato solo due pareggi, concedendo la vittoria ai padroni di casa in tutte le altre occasioni. E il Bologna si sa, quando può infierire su qualcuno in seria difficoltà, stecca sistematicamente. Ma non fu quello il giorno. Quello fu un giorno che entrò nella storia rossoblù in modo deflagrante.

Juventus e Bologna, entrambe in confusione

Nel primo tempo la Juventus ci prova, ma non è pericolosa come potrebbe ed il Bologna lentamente prende coraggio. Ed è quello il momento in cui il tifoso bolognese si aspetta il colpo juventino. Ma la fortuna, se così vogliamo chiamarla, questa volta è dalla parte rossoblù.

Infatti Iaquinta gira un bel pallone verso la porta ma colpisce il palo. La Juventus, nonostante il montante colpito, appare comunque in confusione e priva di fantasia. Delneri inizia il secondo tempo mettendo in campo Del Piero e Toni per Iaquinta e Martinez. Per gli uomini di Malesani sarà ancora più duro mantenere il pari, è quello che pensa il tifoso bolognese in quel momento. Anche perché in campo vi sono anche Matri e Krasic, e così i padroni di casa spingono decisamente sull’accelleratore.

Il vantaggio del Bologna a Torino

Ma la storia racconta un’altra situazione. Mutarelli, subentrato nel primo tempo all’infortunato Esposito, ruba palla a Felipe Melo e lancia in profondità Di Vaio, che si incunea tra i difensori bianconeri. Barzagli cerca di intercettare pallone o avversario ma non vi riesce; quindi, Chiellini entra in modo palesemente falloso su Di Vaio che però cadendo, colpisce il pallone anticipando l’uscita di Storari ed insaccando lo 0-1 rossoblù. Delirio.

Il Bologna non vince a Torino con la Juve dalla Coppa Italia 1998/99, e se guardiamo il campionato, la vittoria va spostata indietro all’Ottobre 1980. Il tifoso rossoblù esulta ma tocca ferro. quante ne ha già viste di partite iniziate così e finite male?

Ovviamente i bianconeri cercano di trovare il pari, ma lo fanno in modo raffazzonato, lasciandosi prendere dalla frenesia. Così tra tiri e mucchi selvaggi in ara di rigore, la Juve non passa. Non lo fa neppure quando Bonucci ha un pallone ghiottissimo dentro l’area piccola, per quanto da posizione defilata.

Juventus-Bologna 0-2 e la doppietta di Super Marco Di Vaio

E così è il Bologna ad aumentare il proprio vantaggio. Un lancio in profondità viene raccolto a lato dell’area di rigore da Meggiorini, che di tacco serve Di Vaio che salta prima Bonucci e poi Grygera, e in mezzo a cinque giocatori della Juventus segna con un rasoterra a fil di palo sul lato della porta protetta da Storari.

Delirio totale tra il tifo rossoblù. Salta anche la scaramanzia. Partita in cassaforte infatti, perché da quel “diretto” la Juventus non sarà più in grado di riprendersi, se non cercando di buttare palloni e fare mischie nell’area rossoblù, senza però mai andare vicina alla rete.

0-2 Bologna. Una vittoria storica ed inaspettata, e che purtroppo rimane ad oggi ancora l’ultima arrivata a Torino contro la Juventus. Sarebbe ora di aggiornare questo dato…

