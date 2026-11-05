Andrea Natali: di padre in figlio

Figlio d’arte e ruolo congenito. Parliamo di Andrea Natali, figlio dell’ex Bologna Cesare, che guidò il reparto difensivo rossoblù nelle fasi finali della sua carriera. Quest’estate avevamo riportato voci consistenti che volevano Giovanni Sartori in trattativa per far tornare il giovane difensore centrale classe 2008 in Italia, e più precisamente a Bologna. Proprio sotto le due Torri Andrea iniziò il suo percorso da calciatore: a 6 anni entrò nel vivaio del Bologna, per poi trasferirsi al Brera (società calcistica dilettantistica meneghina). Dopodiché, la famiglia Natali si trasferisce prima in Spagna e poi in Inghilterra, paesi dove il giovane continua a coltivare la sua passione calcistica. Quando nel 2018 Andrea Natali torna in Italia lo fa prima nel settore giovanile dell’Udinese e poi in quello del Milan. Nel 2020 entra nel vivaio dell’Espanyol, mentre appena un anno più tardi figura nel vivaio della Masia, il più celebre settore giovanile del globo.

Andrea Natali: come procede il suo percorso?

Al Barcellona incontra Lamine Yamal, già fuori portata e fuori categoria. Il funambolico e precocissimo spagnolo, già a 15 anni guidava i movimenti di Lewandowski per assisterlo al meglio con la zurda (il suo piede sinistro). Tre anni più tardi Natali viene acquistato dal Bayer Leverkusen: in Germania, nonostante una vita fatta di impegni e cambiamenti costanti, studia tedesco ogni mattina prima degli allenamenti con un professore personale, mentre i genitori lo seguono da vicino, essendosi trasferiti a Leverkusen. Sprint e Sport attraverso Carlo Federico Ferrero analizza anche i prestigiosi momenti vissuti da Natali con le selezioni delle nazionali italiane.

Nel 2024 vince l’Europeo Under 17 con l’Italia di Massimiliano Favo; nel 2025 partecipa al Mondiale Under 20 in Cile a soli 17 anni, imponendosi come titolare inamovibile nelle quattro partite disputate dall’Italia prima dell’eliminazione. Inoltre nel luglio scorso Natali è stato inserito dalla UEFA nella formazione ideale dell’Europeo Under 19. La scorsa estate l’ennesimo trasferimento. L’Az Alkmaar punta fortemente sul difensore italiano: prima ottiene il prestito dal Bayer Leverkusen (sessione estiva 2025) e infine lo acquista un anno dopo, facendo firmare a Natali un contratto fino al 30 giugno 2031.

L’ultima pagina scritta dal difensore è la partita di Youth League (Champions League giovanile) contro il Göztepe, giocata in Turchia martedì. Natali ha siglato il gol vittoria (1-2 per gli olandesi) al minuto 75′: l’Az Alkmaar ha trovato così la qualificazione al terzo turno della competizione. Andrea Natali si sta formando: un domani potrebbe far parte dell’ossatura fondamentale del nostro calcio. Aspettando di alzare ancora di più il livello e fare da professionista ciò che sta conseguendo nella massima competizione giovanile

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