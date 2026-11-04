Lontano da Casa – Amey entra e serve un assist, primo gol stagionale per Karlsson

Ecco un nuovo episodio di Lontano da Casa, la rubrica che si occupa dei giocatori del Bologna in prestito in altre squadre.

Serie A ed estero – Primo assist stagionale per Amey, Karlsson in gol

Brutte notizie per il Frosinone, che per un po’ dovrà fare a meno del suo bomber: Antonio Raimondo, infatti, ha rimediato un infortunio alla caviglia durante il primo tempo della sfida contro il Torino. L’attaccante di proprietà del Bologna, che con 8 gol in 10 giornate è il secondo miglior realizzatore della Serie A, resterà probabilmente fuori fino a metà dicembre. Allo stesso tempo, però, è arrivata la prima soddisfazione personale per Wisdom Amey, che al 93′ del match contro il Toro ha fornito l’assist per il 2-0 finale da subentrato. Il difensore di Bassano del Grappa era entrato all’81’, salendo così a quota 4 presenze (di cui nessuna da titolare) con i ciociari.

Il Sassuolo di Benja Dominguez, invece, ha perso 4-2 in casa contro la Fiorentina. L’argentino, a quota 6 presenze e 169′, è rimasto a guardare dalla panchina per la seconda volta consecutiva. Intanto Jesper Karlsson ha realizzato la sua prima rete con il Servette: nonostante il gol dell’attaccante svedese, la squadra di Ginevra è stata sconfitta 2-1 dal San Gallo. Buono, però, il rendimento dell’ex numero 10 rossoblù, a quota un gol e un assist in 6 gare.

Serie B – Tomasevic e Stivanello tra i titolari fissi di Mantova e Südtirol

Molti sono i rossoblù, la maggior parte dei quali cresciuti del Bologna Primavera, militanti in Serie B. In quarta posizione c’è il Mantova di Bodin Tomasevic, reduce dal pareggio per 1 a 1 ottenuto nel big match contro il Modena: il montenegrino ha all’attivo 10 presenze, condite da un gol e il 100% di titolarità. Ottimo anche il rendimento di Riccardo Stivanello, anche lui a quota 10 presenze e il 100% di titolarità con il Südtirol nono in classifica.

Ancora dodicesimo posto per il Cesena di Mihajlo Ilic: finora il difensore serbo classe 2003 ha collezionato 9 presenze con il 90% di titolarità. Anche il Vicenza di Tommaso Corazza (2 gol e un assist in 8 presenze) è rimasto stabile al diciassettesimo posto della graduatoria. La Juve Stabia, al contrario, ha cominciato a riconquistare terreno e ora è sedicesima. Ancora zero presenze, tuttavia, per Luigi Caccavo, attaccante ex Lumezzane comprato dal Bologna durante l’estate. Ventesimo e ultimo posto per il Catanzaro di Federico Cassa, anche lui fermo a zero minuti giocati.

Come se la stanno cavando i giocatori del Bologna in prestito in Serie C

Occhi puntati pure sulla Serie C, dove militano moltissimi giocatori di proprietà del Bologna. Il portiere Francesco Raffaelli (4 gol incassati in 3 presenze) è settimo nel Girone A assieme all’Alcione Milano. Il Lumezzane è passato dal dodicesimo all’undicesimo posto anche grazie al contributo di Gennaro Anatriello, a quota 6 gol e 2 assist in 11 partite. Pure Tommaso Ebone (2 gol e 2 assist in 12 presenze) e Lorenzo Menegazzo (2 assist in 11 presenze tra campionato e Coppa Italia) stanno brillando particolarmente. Nello stesso girone, poi, il Carpi di Luca Nesi (4 partite) è quindicesimo nello stesso girone.

Nel Girone B troviamo poi Dimitar Papazov, a quota un assist in 8 presenze con il Perugia (decimo in classifica). Diciottesimo posto per l’Ostiamare di Flavio Ferrari (mai sceso in campo) e diciannovesimo posto per il Gubbio del portiere Nicola Bagnolini (15 gol incassati in 8 partite). Al quattordicesimo posto del Girone C, infine, il Casarano di Antoine N’Diaye (a quota 3 presenze e 50′ giocati).

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