Il rientro di Raimondo e un mercato che si accende: Bologna FC, tutte le notizie di oggi 4 novembre

La giornata di oggi è stata ricchissima di notizie interessanti per tutti i tifosi del Bologna. Tra le novità di mercato e un paio di aggiornamenti dall’infermeria, ecco il nostro consueto recap serale.

Calciomercato, il Bologna torna ambizioso per Palladino

Il nuovo mister rossoblu punta ad avere voce in capitolo nelle strategie della società, per modellare una squadra sempre più vicina alla propria idea di calcio. La sua priorità sembra essere quella di ringiovanire la rosa, puntando su profili giovani, dinamici e con margini di crescita, rendendo così il mercato invernale un’occasione per intervenire in modo mirato, senza stravolgere gli equilibri del gruppo.

Ma quali sono le reali esigenze dell’allenatore e quanto sarà possibile assecondarle? Il Bologna prepara le mosse per gennaio: scopri la strategia e le idee del mister.

Raimondo è tornato: il club vuole monitorare l’infortunio

In seguito al problema fisico accusato nella gara contro il Torino, il Bologna ha scelto di richiamare Raimondo per verificarne le reali condizioni. Lo staff medico vuole infatti fare chiarezza sull’entità dell’infortunio e sui tempi necessari per il recupero. Cosa è successo a Raimondo e quali scenari si aprono adesso? Scopri qui gli ultimi aggiornamenti sul suo rientro alla madrepatria.

Le ultime dall’infermeria: riecco Piccoli

Dopo tre settimane di stop, finalmente Piccoli è rientrato ad allenarsi con il gruppo e sarà a disposizione di Palladino per la trasferta del Tardini.

Non arrivano invece novità positive sul fronte Jay Enem: l’olandese prosegue il lavoro differenziato e il suo rientro è rimandato a dopo la sosta. Come cambiano le scelte offensive di Palladino in vista del Parma? Scopri le ultime dall’infermeria.

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