Verso Parma, le ultime dall’infermeria e due rinnovi possibili, mentre Motta torna al centro del mercato: Bologna, le notizie del 3 novembre 2026

Le notizie di oggi in casa Bologna FC guardano soprattutto alla trasferta di Parma e alle novità in arrivo da Casteldebole. I rossoblù inseguono la quarta vittoria esterna consecutiva, mentre Piccoli si avvicina al rientro e per Enem servirà ancora tempo. Intanto, il club valuta il futuro contrattuale di Pobega e Bernardeschi. Sul fronte degli allenatori, torna d’attualità il nome di Thiago Motta, accostato al Manchester United.

Parma-Bologna, tifosi rossoblù in massa al Tardini

L’entusiasmo della tifoseria accompagna il Bologna verso il derby emiliano di sabato al Tardini. La prevendita procede a ritmi sostenuti: dei 3.400 biglietti disponibili per il settore ospiti, alle 19 di lunedì ne restavano soltanto 387.

La squadra di Palladino punta a proseguire il proprio momento positivo. Dopo i successi esterni contro Lecce, Cagliari e Milan, i rossoblù cercano la quarta vittoria consecutiva in trasferta. Un dato significativo: considerando soltanto il campionato disputato sotto la guida del nuovo allenatore, il Bologna viaggia a un ritmo da secondo posto.

Qui per tutti i dettagli sulla prevendita.

Situazione infortuni in casa Bologna FC: Piccoli vede il rientro, Enem dovrà aspettare

Da Casteldebole arrivano indicazioni incoraggianti per Roberto Piccoli. La lesione al bicipite femorale della gamba destra sembra ormai alle spalle e l’attaccante spera di tornare presto, parzialmente, in gruppo. L’obiettivo è completare il rientro tra mercoledì e giovedì: la convocazione per Parma è forse possibile? Lo scopriremo…

Situazione diversa per Jay Enem, ancora alle prese con l’infiammazione al tendine d’Achille. L’attaccante dovrà proseguire con riposo e terapie anche durante la sosta per le Nazionali.

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Bologna FC, oggi anche notizie di mercato: si lavora ai rinnovi di Pobega e Bernardeschi

Il buon momento della squadra permette alla società di guardare anche alla programmazione futura. Il Bologna starebbe valutando l’attivazione della clausola per il rinnovo automatico di Tommaso Pobega, che porterebbe la scadenza del contratto dal 2028 al 2029.

Possibili novità anche per Federico Bernardeschi. Oltre al prolungamento già previsto dal 2027 al 2028, il club starebbe ragionando con il giocatore e il suo entourage su un ulteriore rinnovo fino al 2029. L’obiettivo è consolidare il legame con un elemento sempre più importante nel progetto rossoblù.

Qui per tutti i dettagli sulle possibili mosse del Bologna per i rinnovi di Pobega e Bernardeschi.

Thiago Motta, il Manchester United osserva l’ex Bologna

Dopo la separazione definitiva dalla Juventus, Thiago Motta è tornato libero sul mercato. Il Lione aveva manifestato interesse nei suoi confronti, ma la situazione economica del club francese avrebbe frenato la trattativa.

Ora il nome dell’ex allenatore rossoblù sarebbe finito anche nella lista dei possibili candidati per la panchina del Manchester United. I Red Devils stanno valutando diversi profili per rilanciare la squadra, tra cui anche quello di Antonio Conte. Per Motta potrebbe quindi aprirsi una nuova opportunità in Premier League.

Qui per tutti gli aggiornamenti e le notizie sul futuro di Thiago Motta.

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