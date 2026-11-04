Calciomercato Bologna, Palladino vuole incidere a gennaio: idea linea verde

Sarà un calciomercato di gennaio tutto da vivere per il Bologna e i suoi tifosi. Il club, dopo questo rilancio, sarebbe più deciso che mai a rinforzare l’organico di Raffaele Palladino, le idee sui ruoli e sulle alternative sono tante e interessanti.

Il tecnico campano ha accettato il club rossoblù firmando un contratto triennale, che fa anche rima con progetto. L’idea dell’allenatore e della dirigenza è quella di costruire qualcosa insieme aprire un nuovo ciclo. Ecco perché l’ex Atalanta si aspetta di poter incidere sulle scelte: «Qui c’è un progetto, vorrei costruire qualcosa di importante insieme con la società. Con il mercato di gennaio mi auguro di poter lavorare al fianco della dirigenza nelle scelte».

Palladino vuole un ruolo centrale nel Bologna

Parole inequivocabili quelle pronunciate nelle scorse settimane dall’allenatore che si sta guadagnando il diritto a parlare in maniera così chiara e diretta a suon di risultati. Vittorie e punti ottenuti rilanciando e lanciando giocatori che sono o potrebbero diventare patrimoni della società.

Casale, Mbangula , Vitik, Skorupski sono tutti giocatori su cui solo qualche settimana aleggiava un certo grado di scetticismo e ora sono tornati centrali nel Bologna di Palladino.

Calciomercato, idea linea verde

Sul calciomercato e le scelte relative ad esso si gioca dunque la possibilità di costruire un Bologna a immagine e somiglianza del suo allenatore. Detto soprattutto di Bondo e Di Gregorio, in casa rossoblù si guarda alla possibilità di investire in più ruoli.

E l’idea in queste ore sarebbe quella di puntare sulla “linea verde”. Tutti giocatori under 23 da plasmare.

In difesa, Heggem al momento è il più indietro di tutti, ma ormai sembra chiaro che i centrali non verranno toccati.

Esterno e centrocampo

Sull’esterno destro si prova ancora la soluzione Amondarain, ma potrebbe tornare di moda il nome di Mattia Zanotti del Lugano, cresciuto nell’Inter. A centrocampo arriverà un rinforzo: Libra dovrebbe essere spostato trequartista, mentre Moro al momento è in grande difficoltà.

A Palladino piacerebbe avere un regista abituato a giocare a due. il suo pupillo Bondo è il primo nome, ma occhio a Ordonez del Parma che sta trovando poco spazio e piaceva già prima del passaggio ai Ducali. Pobega e Ferguson al momento restano imprescindibili.

Occhio all’attacco

Restano da fare tutte le valutazioni del caso da qui a fine dicembre su Artem Dovbyk. Con Odgaard ripensato punta, l’ucraino rischia l’addio anticipato. Nel frattempo, i rossoblù osservano il polacco Mikolajewski, 20 anni, di proprietà del Parma, ma in prestito al Lucerna che in questo avvio di stagione ha già fatto 4 gol e servito 3 assist.

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